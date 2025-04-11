الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

تركيب ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة في سوهاج (صور)

الملصقات تعريفة الجديدة
الملصقات تعريفة الجديدة

 تابع المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، انتظام سير العمل بالمواقف العامة للسيارات والتزام السائقين بالتعريفة المقررة قانونا وتركيب الملصقات على السيارات بمختلف المواقف، وذلك لإلزام الجميع بتطبيق التعريفة الجديدة وتركيب الملصقات على السيارات بالمواقف العامة بمركز ومدينة طهطا.

 وكانت محافظة سوهاج أعلنت صباح اليوم، أسعار التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك لسيارات نقل الركاب الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم، بزيادة 15%، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار السولار والبنزين، بدءا من الساعة 6 صباح اليوم الجمعة 11 أبريل الجاري.

 

التعريفة الجديدة للمواصلات فى سوهاج 

 ووجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتكثيف حملات الرقابة من الجهات المعنية من " إدارة المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، والوحدات المحلية"؛ لمراقبة المواقف، ومحطات الوقود، وخطوط سير السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد أي مخالفة أو زيادة لقيمة التعريفة الجديدة المقررة.

 جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ وحرصا على خدمة وراحة المواطنين بالمواقف العامة للسيارات بطهطا والتزام المواطنين والسائقين ومحطات الوقود بالأسعار المقررة قانونا.

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