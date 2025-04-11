أزمة الرسوم الجمركية، لماذا ينخفض سعر الدولار عالميا ويرتفع في مصر؟

يتساءل الملايين عن السبب وراء استمرار ارتفاع الدولار في مصر رغم أزمة الرسوم الجمركية وماتبعها من انخفاض في سعر العملة الأجنبية عالميا.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إنه يمثل ارتفاع الجنيه أمام الدولار تطورًا سلبيًا يوضح مدى تأثر الأسواق الناشئة، ومصر من ضمنها، بالاضطرابات الاقتصادية العالمية. فعلى الرغم من عدم استهداف مصر بشكل مباشر بقرارات ترامب الجمركية، إلا أن حالة عدم اليقين والنفور من المخاطرة التي سادت الأسواق أدت إلى تداعيات كبيرة على عملات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الجنيه المصري.

وتابع الخبير الاقتصادي أرى أن انخفاض الجنيه وخروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية أمر متوقع بالنسبة لما يُعرف بالأموال الساخنة. هذا يشير إلى فقدان مؤقت للثقة في الأصول المالية بالأسواق الناشئة كملاذ استثماري آمن في ظل الظروف العالمية المضطربة، حيث يسعى المستثمرون لحماية رؤوس أموالهم في بيئة اقتصادية يسودها القلق بشأن مستقبل التجارة والنمو.

وأضاف في تقديري، فإن استمرار صعود الدولار أمام الجنيه بالتزامن مع تراجعه عالميًا يشير إلى أن المشكلة تكمن في الظروف الاقتصادية الداخلية أكثر من قوة الدولار ذاته. قد يكون هناك تدخل غير مباشر من البنك المركزي المصري لإدارة هذا الهبوط في الجنيه، سواء عبر التحكم في المعروض من الدولار أو السماح للسوق بحركة أكثر حرية ضمن سياسة مرونة سعر الصرف.

واستكمل أعتقد أن هذا التوجه قد يكون مدفوعًا بتداعيات التصعيد العسكري الأخير في غزة، مما أوجد مناخًا إقليميًا متوترًا يزيد من احتمالية خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، بما فيها مصر.

وختم قوله هاني أبوالفتوح في رأيي، قد يكون خفض قيمة الجنيه وسيلة لامتصاص الصدمة وتقليل جاذبية خروج الأموال الأجنبية، حيث أن تراجع العملة يقلل من العائد الحقيقي للتحويل إلى الخارج.

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