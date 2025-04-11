الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هشام يكن يهاجم زيزو: لا تنسى أنك كنت ضمن البدلاء مع المنتخب ومصيرك احتياطي في الأهلي

هشام يكن وزيزو،فيتو
هشام يكن وزيزو،فيتو

وجه هشام يكن نجم الزمالك السابق نصيحة إلى محمود حمدي الونش مدافع الفريق، معلقًا أيضًا على تعاقد أحمد سيد زيزو مع الأهلي.

وقال هشام يكن خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك: "الونش في المرحلة الأخيرة تفوق وأصبح من اللاعبين المميزين، ولكن الإصابات بالرباط الصليبي أثرت فيه بالسلب".

وتابع: "المدافع دائمًا ما يكون بمنزلة رد فعل للمهاجمين على أرضية الملعب لذلك طالبته من قبل عدم الاستعجال في العودة للملاعب".

وواصل: "رسالتي للونش أن العمر الافتراضي للمدافع في الملاعب أقل من المهاجم، لذلك لا تجازف من أجل خوض تجربة جديدة من الممكن أن تجعلك تعتزل بعد موسمين على الأكثر، فبقاؤك في ناديك سيجعل عمرك أطول في الملاعب".

وأكمل نجم الزمالك السابق في رسالة لزيزو: "أنت من أفضل لاعبي مصر لكن لا تنسى أنك تشارك ضمن البدلاء مع منتخب مصر ولا تنسى أيضًا أن الجماهير لها دور كبير في المكانة التي وصلت لها الآن".

واختتم: "زيزو سيجلس احتياطيًّا في الأهلي لأن هناك نجومًا كثيرة وسيندم على حب الجماهير الذي تركته في الزمالك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هشام يكن زيزو الونش محمود حمدي الونش أحمد سيد زيزو الأهلي

مواد متعلقة

حقيقة شكوى زيزو بشأن مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك

ميدو: هيبة الزمالك سبب استبعاد زيزو أمام سيلينبوش

الأكثر قراءة

زيادة 15%، الجيزة تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار

بنسبة 15%، القاهرة تستعد لزيادة تعريفة النقل العام والسرفيس والتاكسي الأبيض

أول محافظة تعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار رسميا

زيادة أسعار البنزين والسولار

الجيزة تعلن التعريفة الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار خلال ساعات

زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري

ارتفاع مرتقب لأسعار السيارات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

هتوصل إلى 10%، زيادة مرتقبة بأسعار الخبز الفينو والإفرنجي والسياحي بعد زيادة البنزين والسولار

منوعات

المزيد

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

عائلة راقصة تركية ترفض استلام جثتها بعد الانتحار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس الأصفر اليوم الخميس

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

تعرف على أسعار السكر مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

قبل خروجه من السجن.. 5 معلومات عن قضية مؤدي المهرجانات مجدي شطة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 11 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية