هشام يكن يهاجم زيزو: لا تنسى أنك كنت ضمن البدلاء مع المنتخب ومصيرك احتياطي في الأهلي

وجه هشام يكن نجم الزمالك السابق نصيحة إلى محمود حمدي الونش مدافع الفريق، معلقًا أيضًا على تعاقد أحمد سيد زيزو مع الأهلي.

وقال هشام يكن خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر شاشة قناة الزمالك: "الونش في المرحلة الأخيرة تفوق وأصبح من اللاعبين المميزين، ولكن الإصابات بالرباط الصليبي أثرت فيه بالسلب".

وتابع: "المدافع دائمًا ما يكون بمنزلة رد فعل للمهاجمين على أرضية الملعب لذلك طالبته من قبل عدم الاستعجال في العودة للملاعب".

وواصل: "رسالتي للونش أن العمر الافتراضي للمدافع في الملاعب أقل من المهاجم، لذلك لا تجازف من أجل خوض تجربة جديدة من الممكن أن تجعلك تعتزل بعد موسمين على الأكثر، فبقاؤك في ناديك سيجعل عمرك أطول في الملاعب".

وأكمل نجم الزمالك السابق في رسالة لزيزو: "أنت من أفضل لاعبي مصر لكن لا تنسى أنك تشارك ضمن البدلاء مع منتخب مصر ولا تنسى أيضًا أن الجماهير لها دور كبير في المكانة التي وصلت لها الآن".

واختتم: "زيزو سيجلس احتياطيًّا في الأهلي لأن هناك نجومًا كثيرة وسيندم على حب الجماهير الذي تركته في الزمالك".

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