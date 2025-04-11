بابلو فرانكو: محمد صلاح أفضل لاعب في تاريخ مصر

قال بابلو فرانكو مدرب ريال مدريد السابق، إن عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي ومنتخب مصر، يتألق بالفعل ويقدم مستويات مميزة، لكن الحديث عن مقارنته بمحمد صلاح في هذه المرحلة ليس عادلًا.

وتابع بابلو فرانكو في حواره مع برنامج ستاد المحور: "محمد صلاح يحافظ على مستواه العالي منذ فترة طويلة، بينما مسيرة مرموش لا تزال في بدايتها، إذا ظل متواضعًا، واستمر في التعلم من زملائه في الفريق ومن المدرب العظيم الذي يملكه، بيب جوارديولا، فإنه سيواصل التطور لأنه يمتلك الإمكانيات والوقت لتحقيق ذلك، وربما نراه يصل إلى مستويات كبيرة مستقبلًا".

وأضاف: "أما عن محمد صلاح، فمن المعروف أنه يقترب من نهاية عقده، وهو يُعد أحد أفضل اللاعبين في مركزه خلال العقد الأخير، وما زال يقدم مستويات رائعة. السعودية تمتلك الميزانية والمال الكافي لجذبه وقد تكون وجهة جذابة له، وبالطبع الأندية الكبيرة في "لا ليجا" قد تهتم بضمه أيضًا. ليفربول يحاول تمديد عقده، وحسب الصحف يبدو أنهم يقتربون من التوصل لاتفاق".

وأكمل:"في النهاية، القرار سيكون بيده، عندما تكون لاعبًا بهذه الجودة وتقدم مستويات قوية، ويكون عقدك على وشك الانتهاء، فإنك تملك حرية اختيار ما تراه الأفضل لك. أعتقد أن الأمر سيعتمد على قراره وما إذا كان يريد مواصلة المنافسة في دوريات النخبة أو التوجه إلى تجربة جديدة".

وأردف: "فيما يخص محمد صلاح، أعتقد أننا تحدثنا عنه كثيرًا. هو على الأرجح أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ بلدكم، وهو يقدم أداءً رائعًا منذ عدة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز. دائمًا ما كان قريبًا من المنافسة على الكرة الذهبية، إن لم يكن الأول، ففي المركز الثالث أو الخامس على الأقل".

واستطرد: "بداية هذا الموسم كانت مذهلة، حيث قدَّم أداءً لا يُصدق يشبه أفضل أيامه مع ليفربول، لكن في الشهر الأخير بدأ مستواه في الانخفاض قليلًا. للفوز بالكرة الذهبية، تحتاج إلى الحفاظ على مستوى ثابت طوال الموسم، كما يجب أن تحقق ألقابًا مع فريقك".

واختتم: "الآن، ليفربول خرج من دوري أبطال أوروبا، وكذلك من بطولات الكؤوس في إنجلترا، ولم يتبقَ له سوى المنافسة على الدوري. سنرى إن كانوا سيتمكنون من الحفاظ على الصدارة حتى النهاية. سيكون من الصعب عليه منافسة لاعبين آخرين يحققون ألقابًا هذا الموسم".

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