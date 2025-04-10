الجمعة 11 أبريل 2025
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حوادث

التحفظ على سائق أتوبيس تسبب في مصرع اثنين وإصابة 3 آخرين على طريق السويس - القاهرة

تصادم أتوبيس وملاكي
تصادم أتوبيس وملاكي على طريق السويس والأمن يحقق، فيتو

تحفظت قوات البحث الجنائي بالقاهرة على سائق أتوبيس تسبب في مصرع اثنين وإصابة 3 آخرين من بينهم قائد سيارة ملاكي  تصادم به على طريق السويس بدائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة، وأسفر عن وقوع مصابين، وجارٍ توقيع تحليل المخدرات لهم للتأكد من تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه.

بينما رفعت الخدمات المرورية بمرور القاهرة  المنتشرة على الطرق، آثار حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى طريق السويس، وأسفر عن  مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حيث قام رجال المرور بسحب السيارات وتنظيم الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها بالطريق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث على طريق السويس بدائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى طريق السويس ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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قوات البحث الجنائي سائق اتوبيس قسم شرطة أول القاهرة تحليل المخدرات

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