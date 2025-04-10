جولة لمسؤولي مجلس الوزراء لأعمال تنفيذ مشروعات بمدينة السويس الجديدة

تفقد عدد من مسؤولي مجلس الوزراء أعمال تنفيذ المشروعات التنموية بمدينة السويس الجديدة.

وتفقد الدكتور نادر نبيه، مستشار هندسي بمجلس الوزراء، في زيارة ميدانية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة العاجلة بالمدينة.

استهل الدكتور نادر نبيه جولته باستماع تفصيلي لعرض شامل قدمته المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز المدينة حول حجم الإنجاز بالمرحلة العاجلة المقامة على مساحة 300 فدان، والتي تضم 86 عمارة سكنية توفر 2064 وحدة سكنية بمساحات تبلغ 90 مترًا مربعًا للوحدة. كما تفقد إحدى الوحدات السكنية ميدانيًا، حيث أشاد بجودة التشطيبات والمرافق المحيطة.

وتضمنت الجولة الميدانية تفقد عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، والتي تمثل ركيزة أساسية لتوفير حياة متكاملة للمواطنين، وتشمل:

• السوق التجاري الذي يضم 8 محالّ لتلبية احتياجات السكان اليومية.

• مدرسة تعليم أساسي تضم 33 فصلًا، وحضانة مجهزة لخدمة الأسر.

• خزان مياه تكديسي بسعة 10,000 م³ لتعزيز كفاءة الشبكة.

• توصيل الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة “طاقة”.

• شبكة الكهرباء المنفذة وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.

• محطة معالجة ثلاثية بطاقة 1000 م³/يوم لري المسطحات الخضراء.

• خزان مياه رئيسي سعة 10,000 م³ على وشك الانتهاء.



رؤية متكاملة لمدينة من الجيل الرابع

كما تابع المستشار الهندسي مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق بالمدينة، خاصة أعمال رفع كفاءة الطرق بالحي الصناعي بعتاقة، بالإضافة إلى الطريق المستقل الجاري تنفيذه لربط المدينة مباشرة بطريق القاهرة – السويس الصحراوي، في إطار إستراتيجية تحسين الربط الإقليمي ودعم الأنشطة الصناعية.

أكدت المهندسة أسماء مخلوف خلال الجولة أن مدينة السويس الجديدة تعد نموذجًا لمدن الجيل الرابع، التي تُقام وفقًا لأحدث النظم العمرانية والبنية التحتية الذكية، مشددة على أن هذه الزيارات الميدانية تمثل دعمًا مباشرًا يعكس اهتمام الدولة الكامل بتحقيق تنمية حقيقية ومتكاملة في مختلف ربوع الجمهورية.



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