الإسكان تطرح أراض بنظام حق الانتفاع

كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد للأراضى بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة اخميم الجديدة ارض حق انتفاع بمساحة 1500 متر وسوهاج الجديدة ارض اداري بمساحة 2116 مترا بسعر 8195 جنيها، وارض طبي بمساحة 1170 مترا بسعر 4970 جنيها، وارض حضانة بمساحة 1707 أمتار بسعر 4140 جنيها، وارض تعليمي بمساحة 15923 مترا بسعر 4285 جنيها.

و بمدينة أسوان الجديدة تطرح أرض بنشاط إداري بمساحة 1444 مترا بسعر 3795 جنيها، وارض تجاري سكني بمساحة 744 مترا بسعر 7345 جنيها، وأرض عمراني مختلط بمساحة 38220 مترا بسعر 3355 جنيها، وارض تعليمي بمساحة 25080 مترا بسعر 2055 جنيها.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل قطع الأراضي التي ما زالت شاغرة بمشروع بيت الوطن "الطرح العاشر" بمختلف المساحات وذلك بالمدن المتاخمة للقاهرة والجيزة، وكذا المدن الواقعة بإقليم الدلتا والصعيد، مشيرًا إلى أن الطرح يُعد فرصة لتلبية رغبات أكبر عدد من المتقدمين من أبناء مصر بالخارج.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن القطع الشاغرة تشمل 1028 قطعة بالقاهرة الجديدة، و263 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، وبأكتوبر الجديدة 3339 قطعة، وبحدائق العاصمة 210 قطع، وبالشيخ زايد 21 قطعة، والعاشر من رمضان 1236 قطعة، و15 مايو 51 قطعة، والشروق 28 قطعة، والعبور الجديدة 1074 قطعة، وبدر 671 قطعة.

وأضاف وزير الإسكان أن هناك (3242) قطعة أرض ماز الت شاغرة بمدن ( السادات – سفنكس الجديدة – العلمين الجديدة – برج العرب الجديدة – المنصورة الجديدة)، بخلاف عدد (2467) قطعة أرض بمدن الصعيد لأبنائنا في الخارج بناء على طلبهم بمدن (المنيا الجديدة – قنا الجديدة – أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة ) وبالتالي يتضمن الطرح العاشر جميع المدن بمختلف المساحات ولتلبية جميع الرغبات.

ولفت وزير الإسكان إلى أن الطرح العاشر ببيت الوطن يعتبر هو أكبر طرح بجميع مراحل المشروع وجارٍ التخصيص طبقا لأولوية وصول التحويلات بالبنك المركزي المصري، ويمكن في نهاية المرحلة منح تيسيرات والسماح بحجز أكثر من قطعة لأصحاب المقدمات الكبيرة بالمرحلة العاشرة.

طرح المرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه سبق طرح المرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن بعدد حوالي 3 آلاف قطعة أرض، ونظرًا لزيادة عدد التحويلات غير المسبوق، تم التوجيه باستيعاب جميع التحويلات وبناء عليه تم زيادة عدد القطع المطروحة إلى ١٥ ألف قطعة أرض.

وقال وزير الإسكان: يعتبر المشروع هو أحد المحاور الهامة لإتاحة أراض للمصريين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات.

كما عقد الوزير، اجتماعا موسعا مع رؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة، لمتابعة ملفات العمل، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، قال المهندس شريف الشربينى: إن لدى الوزارة عددا من الملفات والمشروعات التي يتم العمل على تنفيذها عن طريق الجهات التابعة لها، مقدما الشكر للحضور على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة العمل على تحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى كل جهة تنفيذها، خلال الفترة المقبلة، موجهًا بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.

تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات مختلف المشروعات

وأكد وزير الإسكان، أهمية العمل على تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، بجانب تكثيف الأعمال التي يتم تنفيذها بواسطة الجهات المختلفة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات والتنسيق بين الجهات بشأن المشروعات المشتركة.

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