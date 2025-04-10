الخميس 10 أبريل 2025
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رياضة

أرقام كولر أمام بيراميدز قبل صدام السبت وخسارة وحيدة للسويسري

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني لمواجهة نظيره بيراميدز في المباراة  المقرر أن تجمع بينهما مساء يوم السبت على استاد 30 يونيو في قمة منافسات الجولة الثانية من مرحلة المنافسة علي بطولة الدوري المصري الممتاز

وخاض الأهلي 7 مباريات أمام بيراميدز تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء بواقع 5 مواجهات في الدوري الممتاز ولقاء وحيد في كأس مصر وفي مباراة واحدة في السوبر. 

وحقق النادي الأهلي بقيادة كولر الفوز على نظيره بيراميدز في 5 مباريات وخسر لقاء وحيد، بينما تعادل في مثله. 

نتائج الأهلي مع كولر أمام بيراميدز  

الأهلي ضد بيراميدز 3ـ0  ( الدوري الممتاز )
الأهلي ضد بيراميدز 2ـ1 ( نهائي كأس مصر )
الأهلي ضد بيراميدز 1ـ0 ( كأس السوبر المصري )
بيراميدز ضد الأهلي 3ـ0  ( الدوري الممتاز )

الأهلي ضد بيراميدز 3ـ2 ( الدوري الممتاز )

بيراميدز ضد الأهلي 0-1 ( الدوري الممتاز )

الأهلي ضد بيراميدز 2-2 ( الدوري الممتاز)   

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.   

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل في تمام الساعة السابعة مساء من منافسات الجولة الثانية من مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز.  

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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