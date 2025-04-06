وزير التعليم يفاجئ مدارس نبروه في الدقهلية بجولة ميدانية (صور )

فاجأ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، مدارس نبروه في محافظة الدقهلية بجولة تفقدية استهدفت فصول المدارس واثني علي المستوي العلمي للطلاب.

وتفقد وزير التربية والتعليم مجمع دارين الابتدائي التابع لإدارة نبروه بمحافظة الدقهلية والذى يبلغ عدد الطلاب به 1400 طالب وطالبة.

كما تفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة واطلع على كراسات الواجب والحصص، ودفاتر المعلمين وكشوفات الحضور والغياب للطلاب.

وتابع الوزير مستوى الطلاب فى القراءة ومدى تحصيلهم الدراسي، ومستوى طلاب الصف الرابع الابتدائي في اللغة الإنجليزية خلال حصة اللغة الإنجليزية، حيث أبدى اهتمامًا خاصًا بمستوى أدائهم وتفاعلهم داخل الفصل، وحث معلم الفصل على مواصلة دعم الطلاب وتحفيزهم على تحسين مهاراتهم في هذا المجال.

وزير التعليم يثني على المستوي العلمي الملحوظ لطلاب نبروه

وأشاد الوزير بانضباط الطلاب ومواظبتهم على الحضور، كما أثنى على مستواهم العلمي الملحوظ، مؤكدًا أن هذا يُعكس الجهود المبذولة من قبل المعلمين والإدارة في تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام سيسهم في إعدادهم جيدًا كما يتيح للطلاب تحقيق أفضل النتائج.

وتوجه الوزير خلال جولته التفقدية بمحافظة الدقهلية لمدرسة البدراوى الحسينى للتعليم الأساسي التابعة لإدارة نبروه بمحافظة الدقهلية والتي تضم 965 طالب وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، واطلع على كراسات الواجب والحصة لدى التلاميذ، كما اطلع على دفاتر المعلمين وسجلات الحضور والمواظبة.

وأجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، جولة تفقدية مفاجئة بمدارس محافظات كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية، حيث تأتي هذه الزيارة لمتابعة سير وانضباط العملية التعليمية وتقييم تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة من الوزارة.

جولة مفاجئة لوزير التربية والتعليم بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

الوزير محمد عبد اللطيف يزور ٧ مدارس بالمحافظات الثلاثة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته بزيارة إلى مدرسة المعداوي الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية والتي تضم ١٦١٩ طالب وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من الفصول الدراسية وأطلع على دفاتر المعلمين، وراجع درجات الحضور والغياب، وشدد على أهمية إعطاء كل طالب حقه في التقييمات، وضمان تسجيل الدرجات بشفافية ودقة، مؤكدًا على ضرورة انتظام الطلاب في الحضور والمشاركة الفعالة خلال الحصص الدراسية، بما يساهم في تعزيز تحصيلهم التعليمى ويحقق لهم نتائج أفضل.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة بيلا الجديدة الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والتى يبلغ عدد طلابها فى الفترة الصباحية ٤٢٥ طالب وطالبة.

وتفقد الوزير عددًا من فصول المدرسة، واطلع على كراسات الواجبات والتقييمات الخاصة بالطلاب، كما اطلع على سجلات درجات الطلاب لدى المعلمين، مشددًا على ضرورة رصد الغياب والحضور، والالتزام بالمعايير الواضحة في تقييم أداء الطلاب لضمان تحقيق العدالة والمساواة بينهم.

وزير التعليم: إعطاء كل طالب حقه في التقييمات وضمان تسجيل الدرجات بشفافية ودقة

كما توجه الوزير إلى مدرسة حسن مصطفى الابتدائية والتى تضم عدد ٩٠١ طالب وطالبة، وتفقد الوزير عددا من الفصول، واطلع على سجلات المعلمين وراجع درجات الطلاب فى الحضور والمواظبة.

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ التعليمات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية بدقة وحزم، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على مصلحة الطالب كأولوية قصوى، موضحًا أن تطبيق هذه التعليمات يسهم في تحسين جودة التعليم ويعزز من بيئة التعلم.

وتفقد الوزير فصول المدرسة، حيث أكد الوزير على أهمية تهيئة الظروف المناسبة للتعلم، مشددًا على ضرورة متابعة أداء الطلاب وتقديم الدعم اللازم لضمان التحصيل الدراسى الجيد.

كما أكد الوزير، في ختام الجولة، حرص الوزارة على متابعة سير العملية التعليمية عن كثب وضمان أن يتلقى الطلاب التعليم بأسلوب يحقق لهم الفائدة والتحصيل الدراسى، وضمان تقديم تعليم ذو جودة عالية وتحقيق الاستقرار في المدارس، بالإضافة إلى دعم الجهود المبذولة من قبل المعلمين في سبيل الوصول إلى أعلى مستويات الأداء المهني والإداري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.