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محافظ الدقهلية يكلف بزيادة عدد الأطباء بمركز طب الأسرة بقرية بهوت

جول. محافظ الدقهلية
جول. محافظ الدقهلية بوحدة بهوت بنبروه، فيتو

 كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بزيادة عدد الأطباء البشريين بمركز طب الأسرة بقرية بهوت مركز نبروه، وتوفير تخصصات إضافية بالتنسيق مع وزارة ومديرية الصحة، كما أكد على ضرورة تعظيم دور مركز طب الأسرة في بهوت لتخفيف الضغط عن مستشفى نبروه المركزي وتوفير الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم، والتأكيد على توفير جميع المستلزمات الطبية بمركز طب الأسرة في بهوت.

محافظ الدقهلية في جولته المفاجئة لمركز طب الأسرة ببهوت مركز نبروه

 وأثنى محافظ الدقهلية على فرق العمل من الأطباء والتمريض والإداريين لالتزامهم بالزي المخصص ومستوى النظافة في المركز وحسن استقبال المواطنين والتعامل مع المترددين، وأكد على ضرورة استمرار بذل الجهود للحفاظ على هذا المستوى اللائق بأهلنا في سرعة الاستجابة لمطالبهم والتخفيف عنهم.

زيادة عدد الأطباء البشريين بالمركز لتوفير كافة أنواع الخدمات الطبية وتوفير جميع المستلزمات 

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين داخل مركز طب الأسرة الذين عبروا عن رضاهم عن أداء المنظومة الطبية بالمركز، وأكد لهم أن جولاته المفاجئة تأتي للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين وتوفير الرعاية اللائقة لهم.

تعظيم دور مركز طب الأسرة ببهوت لتخفيف الضغط عن مستشفى نبروه

ووعد محافظ الدقهلية أهالي بهوت بالعمل على سرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق من بهوت إلى نبروه في أقرب وقت ممكن تخفيفا عليهم من معاناة الطريق، جاء ذلك في إطار جولة محافظ الدقهلية بمركز نبروه التي بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

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