يسرا اللوزي: ما زلت متأثرة بردود الفعل التي تلقتها حول مسلسل لام الشمسية

عبرت الفنانة يسرا اللوزى عن شكرها للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريمها لفريق عمل مسلسل لام شمسية، مشيرة إلى أنها لا تزال متأثرة بردود الفعل التي تلقتها حول المسلسل، الذى عُرض في شهر رمضان الماضي فهو تجربة مؤثرة ومُثمرة.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن لتكريم أبطال وفريق عمل مسلسل لام شمسية والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومحمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتابعت: "كنت لسه مخضوضة من ردود الأفعال، خاصة بعد ما شاهدت التفاعل على السوشيال ميديا وكل ما كنت أتمنى هو أن أعمل مع هذا الفريق الرائع، ومع مرور الوقت، بدأنا ندرك جميعًا أهمية الموضوع وقيمته في توعية المجتمع. والمخرج كريم الشناوي كان مثالًا حقيقيًا للقائد، فقد قادنا بكل احترافية، وكان دائمًا يوجهنا بنظرة شاملة للمشروع وأبعاده، وأن هذا العمل مع هذه المجموعة كان تجربة استثنائية على جميع الأصعدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.