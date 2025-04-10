طريقة عمل البرجر في البيت، للتوفير في الميزانية

طريقة عمل البرجر، من الطرق التي تحاول الكثير من الأمهات ان تصنعها بنفسها في البيت، بدلًا من شراؤه جاهز، لعدة أسباب أهمها، هو الحفاظ على صحة أفراد الأسرة، لأنه سيكون صحي ومضمون عن الجاهز، ومن جهة أخرى للتوفير في الميزانية.





وطريقة عمل البرجر في البيت، زي الجاهز، من الوصفات سهلة التحضير، التي يمكن لأي ست بيت أن تجيد عملها، بكل سهولة.



طريقة عمل البرجر زي المطاعم



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل البرجر زي المطاعم، في البيت، وبمكونات كلها مضمونة، كما أنه غير مكلف.

البرجر البيتي

مكونات عمل البرجر

½ كيلو لحمة مفرومة

1½ كوب فول صويا

½ ملعقة صغيرة قرفة

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود مفروم ناعم

بصلة مفرومة

¼ كوب ماء

بهارات برجر (تباع لدي العطار)

زيت للتحمير

طماطم وخس وخيار للتقديم

خطوات عمل البرجر زي المطاعم



انقعي فول الصويا في الماء لمدة ساعة، ثم صفيه جيدًا من المياه.

ضيفي على فول الصويا بعد تصفيته، بقية المكونات، وافرميهم جيدًا حتى تكوين عجينة ناعمة.

افردي كيس بلاستيك مدهون بالزيت ثم افردي عليه العجينة، غطي عجينة اللحم بكيس بلاستيك أخر مدهون بالزيت، وابدئي افرديها بالنشّابة.

قطعي العجينة لدوائر وضعيها في الفريزر لمدة ساعة.

وأخيرًا اخرجيها من الفريزر للتحمير على الجريل، أو طاسة تيفال بنقطة زيت.

قدميها مع الخبز والبطاطس والكاتشب.

طريقة عمل البرجر 14 قطعة بنص كيلو لحمة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي لكل أم طريقة عمل 14 قطعة برجر، فقط بنصف كيلو لحم مفروم، مما سيوفر بشكل كبير في الميزانية.



مقادير عمل البرجر

نصف كيلو لحمه مفرومه

٢ بصله وسط مفرومين فرما ناعما

٣ بطاطس وسط مسلوقة باردة

كوب بقسماط ناعم، "ويفضل يكون مصنوع بالمنزل بالخبز الفينو المطحون بدون تحميص"

ملح وفلفل اسود وبهارات

خطوات عمل البرجر

يفرم البصل فرما ناعما ويضاف إليه البطاطس المسلوقة الباردة المطحونين ناعما بالكبة.

أضيفي للخليط السابق اللحم، ثم يضاف اليهم كوب الخبز المطحون بدون تحميص.

يتبل الخليط بالملح والفلفل والبهارات ويشكل أقراص برجر.

ويدخل الثلاجه ساعه قبل قليه في الزيت.

والعدد سيكون ١٤ قطعة برجر جامبو.

وبألف هنا.

طريقة عمل خبز البرجر البيتي الطري والهش



خبز البرجر البيتي

خبز البرجر من أنواع المخبوزات التي يعشقها الأطفال مع البرجر، ويمكنك صنعه طازجا لوجبة برجر مميزة.



المكونات:

500 جرام دقيق

11\4 كوب ماء دافيء

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة سكر أو عسل أبيض

1 ملعقة كبيرة خميرة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 صفار بيضة مخفوقة مع ملعقتين كبيرة حليب

سمسم للتزيين

خطوات عمل خبز البرجر:

تخلط جميع مكونات العجين في وعاء العجن.

يضاف الماء الدافئ بالتدريج للم العجينة

تعجن العجينة من ٦ ل ٧ دقايق باستخدام العجانة او ١٥ دقيقة باليد

تترك العجينة مغطاة مدة ساعتين في مكان دافئ حتي تمام الإختمار. تقسم العجين ل ٨ كرات متساوية الحجم، وترص علي صينية الخبز المبطنة بورق الزبد.

تغطى وتترك لتتخمر مرة ثانية من ٣٠ ل ٤٠ دقيقة.

تشرط حبات الخبز بالسكين، وتدهن بالبيض والحليب الممزوجين وتزين بالسمسم.

ثم تخبز في فرن متوسط الحرارة حتى تنتفخ وتتحمر.

طريقة عمل صوص البيج تيستي الشهي



يعد صوص البيج تيستي من أشهر أنواع الصوصات التي تضاف إلى البرجر، وبدلا من شراءه جاهز، يمكنك عمله في البيت

صوص بيج تيستي

مكونات طريقة عمل صوص البيج تيستي:-

مقدار نصف كوب من صوص كرافت ميركل

مقدار نصف كوب من المايونيز

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من صلصة ديسبون ديلوكس الفرنسية البرتقالية

اللون.

مقدار ملعقة كبيرة من نكهة هاينز الحلوة.

مقدار ملعقتين كبيرتين من الخيار المخلل.

مقدار حفنة من الشبت الأخضر.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

عدد ثمرة واحدة من البصل صغير الحجم.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

مقدار ملعقة كبيرة من الكاتشب.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

طريقة التحضير:-

نقوم في تحضير طريقة عمل صوص بيج تايستي سوف يتم تقشير البصل ثم غسله وتقطيعه إلى قطع صغيرة جدا فيما يشبه فرمه جيدا.

يتم غسل الشبت الأخضر وفرمه جيدا حتى يصبح ناعم جدا.

وفي الخلاط الكهربي يتم فرم الخيار المخلل.

وفي إناء عميق متوسط الحجم يتم وضع صوص الكرافت والمايونيز مع البصل المفروم والسكر والملح والخيار المخلل المفروم والشبت الأخضر ويتم خلطهم معا.

ثم نضيف باقي المكونات الخل ونكهة هاينز مع صلصة ديسبون ديلوكس الفرنسية مع الكاتشب ونخلطهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات معا.

ثم يتم وضع الإناء في المايكرويف لمدة دقيقة واحدة.

ثم يتم وضع الخليط في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتجانس جميع المكونات.



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