إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية قريبا

افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورشة عمل لمناقشة مشروع الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية،تمهيدًا لصياغته

وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومراعاة معايير العمل الدولية داخل بيئة لائقة تُحقق مصالح طرفي الإنتاج، وتُساهم في دعم خطط التنمية.

ثقافة السلامة والصحة المهنية

ورحب الوزير جبران بالحضور من المؤسسات والجهات المعنية، ومُمثلة منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وجميع المُشاركين في هذه "الورشة"، وأوضح: أننا على وشك الإنتهاء من إطلاق "الإستراتيجية" التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالًا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية".

وقال إن وزارة العمل تحرص على تهيئة بيئة عمل لائقة داعمة للاستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل، داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن،وكذلك العمل على تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.

الوضع الحالي للملف الوطني للسلامة والصحة المهنية

وشهدت الورشة عرض ماتم اعداده من الوضع الحالي للملف الوطني للسلامة والصحة المهنية والخطوط العريضة للمناقشة والمراجعة، وتلقى المقترحات، تمهيدًا لصياغتها، والخروج بصيغة مُتفق عليها من الجميع، لعرضها في إجتماع يوم الإثنين المقبل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وخلال الفعاليات تحدث خالد عبد الله، مستشار وزير العمل والمشرف على قطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،أكد خلالها على توجيهات السيد وزير العمل محمد جبران لسرعة إنجاز "الإستراتيجية "،موضحًا أن ما يحدث من مناقشات، مرحلة مهمة من مراحل الإنتهاء من "الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية"،فى إطار سعى وزارة العمل في توفير بيئة عمل آمنة للعمال كحق ومبدأ أساسي من الحقوق والمبادئ الرئيسية للعمال،وقال:"نحن بصدد إطلاق الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية ( الأوش بروفايل )، والذى تم إعداده تمهيدًا لتنفيذ تعليمات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية ".

ثم قام كيمائي سعيد حجازي بشرح مبسط لـ"الأوش بروفايل" للملف، ثم كلمة د.عايدة لملوم،خبير منظمة العمل الدولية، وذلك عبر الفيديو كونفرانس،أكدت خلالها على دور "الإستراتيجية" في تحقيق بيئة عمل آمنة من خلال مسئولية مشتركة مع الشركاء المعنيين في هذا المسار،موضحة تثمين ودعم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على تلك الجهود نحو وجود تشخيص لملف السلامة والصحة المهنية،التي تُراعي المعايير والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.