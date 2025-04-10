وزير العمل يستقبل السفير السوداني لدى القاهرة لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، بمكتبة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير فريق أول عماد الدين مصطفي عدوى، سفير جمهورية السودان بالقاهرة وفي البداية أكد الوزير جبران علي العلاقات المصرية السودانية ممتدة الجذور، ورحب بالضيوف

ثم قدم السفير السوداني الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي،ورئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، والوزراء المعنيين لتسهيل أوضاع السودانيين بالقاهرة خلال فترة التوتر داخل دولة السودان.

وذكر بأن السفارة بالقاهرة، في إطار تنظيم فاعلية خلال هذا الشهر كتعبير عن الحب والوفاء من الشعب السوداني للشعب المصري ولحكومته بقيادة الرئيس السيسي.

وأضاف السفير بأن الشباب السوداني بالقاهرة لديه فرصة كبيرة للاستفادة من الخبرات المصرية لذلك قدم أقتراح بتنفيذ مبادرة مع وزارة العمل لتنشيط التعاون في مجال التدريب المهني

كما قدم دعوة إلى وزير العمل محمد جبران، للمشاركة في مؤتمر الخدمة المدنية والمقرر عقدة بالسودان خلال الفترة القادمة، والذي يهدف إلي تشخيص ومعالجة أوجه القصور في الخدمة المدنية وتطبيق مبادئ الحوكمة بما سيتطلب الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال وفي التشريعات الوطنية التي تحكم عملية الخدمة المدنية.

وطلب السفير بحث إمكانية تيسير إجراءات تراخيص عمل الشباب السوداني من ذوي المهارات العالية..

من جانبه أكد وزير العمل محمد جبران على أن قانون العمل المصري المقرر صدوره في القريب العاجل يتضمن حزمة من التيسيرات الخاصة بعمل بعض الجنسيات المتواجدة فعليا علي أرض مصر بشكل قانوني.

وفيما يتعلق بالتدريب المهني فقد أشار الوزير إلي أنه سيتم دراسة المقترح السوداني لتأهيل الشباب السوداني المتواجد في مصر لإعادة إعمار السودان فور عودتهم.

كما رحب الوزير بالتعاون مع الجانب السوداني في تبادل الخبرات وفي إعادة إعمار السودان من خلال الشباب المصري الماهر في مختلف المجالات.

شارك في اللقاء من وزارة العمل رشا عبد الباسط،رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،ود.مظهر سيد، مدير عام التمثيل الخارجي..

ومن الجانب السوداني فضل الله عبد الحفيظ، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال السودان،ود.حسام حسين دبلوماسي بسفارة جمهورية السودان بالقاهرة.

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