الخميس 10 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

سلوى عثمان تكشف سر نجاحها في مسلسلي سيد الناس وحكيم باشا

سلوى عثمان، فيتو
سلوى عثمان، فيتو

 

 

عبرت الفنانة سلوى عثمان عن سعادتها بالمشاركة في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “سيد الناس” ومسلسل “حكيم باشا”.

 

 

وقالت سلوى عثمان لـ “فيتو”: كان موسم مميز بالنسبة لي ومسلسل سيد الناس حقق نسبة مشاهدة كبيرة، ودوري فيه كان إنساني أكثر من أي شيئ آخر، وكذلك سعيدة بدور السيدة الصعيدية في “حكيم باشا” والذي كان مختلفا بالنسبة لي.

 

مسلسل سيد الناس 

 

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى واحمد رزق واحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

 

أبطال مسلسل حكيم باشا

ومسلسل "حكيم باشا" من بطولة: مصطفى شعبان، ودينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي. 

 

 

 

 

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سلوى عثمان الفنانة سلوى عثمان مسلسل حكيم باشا مسلسل سيد الناس

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