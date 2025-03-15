مسلسلات رمضان 2025، سلوى عثمان تنتهي من تصوير "سيد الناس" في هذا الموعد

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥؛ تواصل الفنانة سلوى عثمان تصوير مشاهدها في مسلسل سيد الناس بطولة الفنان عمرو سعد ؛ والذي يعرض حاليًا في رمضان.

وتنتهي سلوى عثمان من تصوير مشاهدها في المسلسل خلال أسبوع؛ حيث يواصل فريق العمل عملية التصوير لساعات طويلة هذه الأيام من أجل الانتهاء بشكل كامل.

مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد وريم مصطفى واحمد رزق واحمد زاهر وأحمد فهيم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل حكيم باشا

يذكر أن الفنانة سلوى عثمان تشارك أيضا في موسم دراما رمضان الحالي من خلال مسلسل حكيم باشا؛ بطولة الفنان مصطفى شعبان.

أبطال مسلسل حكيم باشا

ومسلسل "حكيم باشا" من بطولة: مصطفى شعبان، ودينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي.

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