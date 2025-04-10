الخميس 10 أبريل 2025
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خارج الحدود

بيان من الخارجية الفرنسية حول نتائج زيارة ماكرون إلى مصر

السيسي وماكرون، فيتو
السيسي وماكرون، فيتو

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، على زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام، وشملت جولته الشهيرة برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منطقة خان الخليلي.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، الخميس، إن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر، والتي استمرت ثلاثة أيام كانت "مهمة للغاية وشاملة" حيث تضمنت شقين رئيسيين، الأول خاص بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس.

والثانى، يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الوضع فى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إن الزيارة كانت مهمة وفرصة لمناقشة سلسلة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة المسائل الاقتصادية.

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 حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات خلال هذه الزيارة، وتم عقد منتدى الأعمال المصري الفرنسي، فضلا عن مناقشة سبل التعاون المشترك فى مختلف المجالات منها الثقافية والتعليمية، وبذلك كانت زيارة شاملة لمناقشة كافة القضايا الثنائية".

زيارة ماكرون إلى مصر فرصة لمناقشة الخطة العربية بشأن غزة

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، أن زيارة ماكرون إلى مصر، كانت أيضا فرصة لمناقشة الخطة التي قدمتها الدول العربية لإعادة إعمار غزة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن الرئيس الفرنسى أكد دعمه لهذه الخطة العربية، وتوجه إلى مدينة العريش تحديدا ليكون أقرب ما يمكن إلى قطاع غزة، وهناك، التقى مع الجهات الفاعلة فى المجال الإنسانى التى تعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 وتابع "لذا كانت زيارة ماكرون إلى مصر، شاملة للغاية ومهمة ومثمرة أتاحت مناقشة القضايا الثنائية مع توقيع العديد من الاتفاقيات، وكذلك القضايا الإقليمية وخاصة مسألة قطاع غزة".

وأجرى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارة رسمية رفيعة المستوى إلى مصر فى الفترة من 6 إلى 8 أبريل الجارى وكانت حافلة بالفعاليات والنقاشات والاتفاقات فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية.

الزيارة التى قام بها ماكرون بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت عدة مباحثات بين الجانبين وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائى واتفاق على رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الأمر الذى أشاد به الرئيس الفرنسي.

كما تناولت المباحثات بين الرئيسين الملفات الإقليمية، وخاصة الوضع فى قطاع غزة.

وأكد ماكرون خلال زيارته لمصر دعم الخطة العربية لإعمار غزة مشددا على أهمية إعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات إلى القطاع الفلسطينى المحاصر، واكتسبت محطته الأخيرة إلى مدينة العريش أهمية قصوى، حيث التقى بجهات فاعلة إنسانية وأمنية، وذلك تأكيدا على أهمية وقف إطلاق النار واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

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