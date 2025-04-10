البورصة المصرية تحصد المكاسب بختام تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية، ارتفعت جميع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع.

اقرا التالى: البورصة تربح 45 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

رأس المال السوقي يربح 45 مليار جنيه

حيث ربح رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.176 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 30810 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 38303 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 13673 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 8777 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 12091 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3185 نقطة.

البورصة المصرية - فيتو

كواليس تعاملات جلسة أمس الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.131 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 30079 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 37482 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 13343 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 8547 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.28% ليغلق عند مستوى 11788 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة.

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