أشرف صبحي يهنئ لاعبي الإسكواش بإنجاز بطولة العالم تحت 23 سنة

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعبة فيروز أبو الخير بتتويجها بالمركز الأول في بطولة العالم لسيدات الإسكواش تحت 23 سنة، المقامة بدولة باكستان.

كما أشاد الوزير بتألق اللاعبين كريم الترك وإبراهيم القباني، بعد حصولهما على المركزين الثاني والثالث على التوالي في بطولة العالم لشباب الإسكواش تحت 23 سنة، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس تميز أبطال مصر في اللعبة على الساحة العالمية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعمها ورعايتها للأبطال الرياضيين، وتوفير كل الإمكانيات التي تسهم في تعزيز حضور مصر الدولي في مختلف الألعاب الرياضية، وفي مقدمتها الإسكواش.



وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه

فيما كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لاعبي المنتخبات الوطنية للكاراتيه، بحضور محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، وأعضاء مجلس الإدارة، بعد الإنجازات التي حققها اللاعبون في المحافل الدولية المختلفة، والتي شملت بطولات العالم، وكأس العالم، والدوري العالمي “بريميرليج”.

وشهدت مراسم التكريم الإشادة بالمستوى الفني والبدني المتميز الذي ظهر به لاعبو الكاراتيه، حيث حصد منتخب الشباب 3 ميداليات متنوعة "ذهبيتان وبرونزية"، فيما حقق منتخب الناشئين 4 ميداليات "ذهبية، وفضيتان، وبرونزية"، بينما توج منتخب تحت 21 عامًا بـ 6 ميداليات "3 ذهبيات، وفضيتان، وبرونزية".

وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه

وأسفرت النتائج عن تأهل 7 لاعبين من المنتخبات الوطنية إلى دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها الصين في أغسطس المقبل، بواقع "لاعب كاتا، 3 لاعبين كوميتيه، و3 لاعبات كوميتيه" في إنجاز يعكس مدى تطور منظومة الكاراتيه المصرية واستمراريتها في حصد المراكز المتقدمة دوليًا.

وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الاتحادات الرياضية وتوفير كل سبل الرعاية لأبطال مصر في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن ما يحققه أبطال الكاراتيه يعكس حجم الجهود المبذولة على مستوى التدريب والإعداد والكوادر الفنية والإدارية، ويعزز من مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية يكرمان أبطال منتخبات الكاراتيه

وأشار الوزير إلى أن دعم المواهب الشابة ورعايتها يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء أجيال رياضية قادرة على المنافسة والتتويج في كبرى البطولات، مثمنًا دور الاتحاد المصري للكاراتيه في إعداد منتخبات قادرة على تمثيل مصر بأفضل صورة ممكنة.

وأوضح أن الاتحاد الدولي للكاراتيه وافق على إسناد تنظيم بطولة الدوري العالمي لمصر عام 2026، وهو خير دليل على نجاح الدولة المصرية في استضافة مختلف البطولات وكذلك المستوى الكبير الذي وصل إليه الاتحاد المصري واللاعبين وثقتهم في الدولة المصرية لاستضافة البطولة.

واختتم وزير الرياضة حديثه مؤكدا أن اللاعبون المصريون أصبحوا يسطرون أسماءهم بحروف من نور في تاريخ التايكوندو المصري، وهم الان ينافسون اليابان ابطال العالم في اللعبة.

ومن جانبه أثنى المهندس ياسر ادريس، رئيس اللجنة الأولمبية، على الدور الكبير الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه وكل الجهود المبذولة من أجل تطوير الكاراتيه المصري.

وأضاف أن اتحاد الكاراتيه من الاتحادات المصرية الناجحة إداريا وفنيا وهو ما يظهر جليا في حصد الألقاب والبطولات، وكذلك أيضا في المنافسة على كل البطولات.

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