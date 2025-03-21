وزير الرياضة ينعى لاعب الكاراتيه يوسف أحمد

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد، بعد تعرضه لفقدان للوعي والسقوط خلال بطولة الجمهورية التي أقيمت بالإسكندرية.

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، يوسف أحمد لاعب الكاراتيه بعد غيبوبة استمرت 41 يوما.

وحصلت “فيتو”، على مقطع فيديو يرصد سقوط يوسف أحمد خلال مشاركته في بطولة الجمهورية بعد أن توقف قلبه تماما.

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وأشار العديد من المنتمين لأسرة لعبة الكاراتيه بأصابع الاتهام إلى مسئولي اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، بسبب التأخر في إسعاف اللاعب من خلال سيارة إسعاف، وهو ما نتج عنه تأخر حالته الصحية ودخوله في غيبوبة استمرت 41 يوما، توفي بعدها.

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