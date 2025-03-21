الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة ينعى لاعب الكاراتيه يوسف أحمد

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي في وفاة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد، بعد تعرضه لفقدان للوعي والسقوط خلال بطولة الجمهورية التي أقيمت بالإسكندرية.

توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، يوسف أحمد لاعب الكاراتيه بعد غيبوبة استمرت 41 يوما.

وحصلت “فيتو”، على مقطع فيديو يرصد سقوط يوسف أحمد خلال مشاركته في بطولة الجمهورية بعد أن توقف قلبه تماما.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

وأشار العديد من المنتمين لأسرة لعبة الكاراتيه بأصابع الاتهام إلى مسئولي اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، بسبب التأخر في إسعاف اللاعب من خلال سيارة إسعاف، وهو ما نتج عنه تأخر حالته الصحية ودخوله في غيبوبة استمرت 41 يوما، توفي بعدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوسف احمد الكاراتيه أشرف صبحي

مواد متعلقة

لحظة سقوط الراحل يوسف أحمد لاعب الكاراتيه في بطولة الجمهورية (فيديو)

شريف فتحي يكلف أحمد يوسف برئاسة هيئة تنشيط السياحة

الأكثر قراءة

لحظة سقوط الراحل يوسف أحمد لاعب الكاراتيه في بطولة الجمهورية (فيديو)

3 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

أول تعليق من حماس على إقالة رئيس الشاباك

أول تعليق أوروبي على التهديد الإسرائيلي بضم غزة

أخبار مصر: وفيات بانهيار عقار بأسيوط، قصة حجز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية، حدث ضخم في لندن، سعر أسطوانة البوتجاز بعد رفع الدعم

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في "دومة الجندل"

إسرائيل تهدد بـ"خطة ترامب": سنضم أجزاء من غزة وننقل سكانها

منوعات

المزيد

روسيا تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمل الأقمار الصناعية

انهيار جسر معلق مزدحم في الإكوادور ووقوع إصابات وسقوط سيارات بالنهر (فيديو)

جحيم خلف الأسوار، إغلاق مطار هيثرو في لندن وتحذير للمسافرين من الدخول (فيديو)

أنا مشغول الآن، زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

سعر كيلو السكر يسجل 32 جنيها اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات مصر وإثيوبيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في "دومة الجندل"

ما حكم صيام المرأة المستحاضة؟ الإفتاء توضح

معارك وغزوات، فتح المدائن ونبوءة النبي التي قضت على الإمبراطورية الفارسية

المزيد
الجريدة الرسمية