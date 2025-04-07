الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الإسكواش، مصطفى عسل يفرض سيطرته على التصنيف العالمي

مصطفى عسل، فيتو
مصطفى عسل، فيتو

الإسكواش، حافظ مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، على تصدره التصنيف العالمي الصادر اليوم الإثنين رابطة اللاعبين المحترفين.

وجاء مصطفى عسل في المركز الأول، فيما حل علي فرج لاعب المنتخب الوطني أيضا في المركز الثاني.

وشهدت قائمة أفضل 10 لاعبين تواجد 5 لاعبين مصريين جاء ترتيبهم كالتالي:

مصطفى عسل - المركز الأول

علي فرج - المركز الثاني

طارق مؤمن - المركز السادس

كريم عبد الجواد - المركز السابع

مازن هشام - المركز العاشر

وجاء تصنيف اللاعبين كالتالي:

تصنيف لاعبو الإسكواش، فيتو
تصنيف لاعبو الإسكواش، فيتو

ويستعد الإسكواش المصري للظهور التاريخي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث تشير التوقعات إلى سيطرة اللاعبين المصريين على عدد كبير من الميداليات الأولمبية المخصصة لرياضة الإسكواش في لوس أنجلوس. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكواش المنتخب الوطني للاسكواش مصطفي عسل علي فرج طارق مؤمن

مواد متعلقة

الإسكواش، منتخب مصر يصل باكستان للمشاركة في بطولة العالم

وزير الرياضة يستقبل محمد زكريا بطل الإسكواش في المطار بحضور أسرته

وزير الشباب والرياضة يستقبل أسرة لاعب الإسكواش محمد زكريا

الإسكواش، علي فرج يواصل سيطرته على التصنيف العالمي ومصطفى عسل وصيفًا

الأكثر قراءة

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

الحكومة أمام الشيوخ: الدولار متاح ولا يوجد عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفي

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

«كلمة أنا نور ونار» الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

هستناك في مكتبي، تفاصيل مكالمة وزير التعليم لمدير إدارة الباجور قبل وفاته

رسالة حاسمة من السيسي وماكرون بشأن غزة

منوعات

المزيد

أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المحرمات

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية