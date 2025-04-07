الإسكواش، مصطفى عسل يفرض سيطرته على التصنيف العالمي

الإسكواش، حافظ مصطفى عسل لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، على تصدره التصنيف العالمي الصادر اليوم الإثنين رابطة اللاعبين المحترفين.

وجاء مصطفى عسل في المركز الأول، فيما حل علي فرج لاعب المنتخب الوطني أيضا في المركز الثاني.

وشهدت قائمة أفضل 10 لاعبين تواجد 5 لاعبين مصريين جاء ترتيبهم كالتالي:

مصطفى عسل - المركز الأول

علي فرج - المركز الثاني

طارق مؤمن - المركز السادس

كريم عبد الجواد - المركز السابع

مازن هشام - المركز العاشر

وجاء تصنيف اللاعبين كالتالي:

تصنيف لاعبو الإسكواش، فيتو

ويستعد الإسكواش المصري للظهور التاريخي في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث تشير التوقعات إلى سيطرة اللاعبين المصريين على عدد كبير من الميداليات الأولمبية المخصصة لرياضة الإسكواش في لوس أنجلوس.

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