أشرف صبحي يبحث إنشاء وتطوير بعض المنشآت الشبابية والرياضية بمطروح

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح وعدد من قيادات الوزارة، لمتابعة المشروعات الجارية وبحث إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، في إطار خطة الوزارة لتحديث البنية التحتية ودعم الأنشطة الرياضية في مختلف المحافظات.

وشهد الاجتماع مناقشة أعمال تجهيز وتأهيل الصالات المغطاة، إلى جانب بحث إنشاء مدينة شبابية ورياضية أو نُزل شبابي من خلال تخصيص قطعة أرض مناسبة، وإنشاء نادي للفروسية، بالإضافة إلى إقامة ملعبين لرياضة البادل تنس بمركز شباب مطروح، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التي تستهدف التوسع في الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

أشرف صبحي يبحث إنشاء وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بمطروح

وأكد الوزير ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجودة في تنفيذ الأعمال، ومتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، بما يضمن سرعة الإنجاز وتقديم منشآت متكاملة تواكب احتياجات الشباب، وتسهم في نشر الممارسة الرياضية واحتضان المواهب.

أشرف صبحي يبحث إنشاء وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بمطروح

كما شدد على أهمية التعاون بين مديرية الشباب والرياضة والجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان التنسيق الكامل وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يعكس توجه الدولة نحو تنمية المناطق الحدودية وتوفير بيئة آمنة وداعمة للشباب.

وزير الرياضة يلتقي أبو ريدة لمناقشة استعدادات استضافة أمم أفريقيا تحت 20 عامًا

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، لبحث الترتيبات التنظيمية والفنية المتعلقة باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، بعد اعتذار كوت ديفوار عن التنظيم.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، ومسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، والشركة المتحدة، حيث تم استعراض خطة العمل المشترك لضمان خروج البطولة بصورة مشرفة على المستويين التنظيمي والفني، تعكس مكانة مصر الرائدة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

اجتماع وزير الشباب والرياضة لمناقشة استعدادات استضافة أمم أفريقيا تحت 20 عاما

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط المستقبلية المتعلقة بالمنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها العمرية، وسبل دعمها فنيًا وإداريًا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على الصعيدين القاري والدولي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال الاجتماع، أن استضافة مصر لهذه البطولة القارية يعكس ريادتها على مستوى القارة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن الدولة تضع كامل إمكاناتها لدعم نجاح الحدث وخروجه بأفضل صورة.

وشدد الوزير على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد على جميع المستويات، لضمان تنظيم يليق باسم مصر ويعزز من فرص منتخب الشباب في المنافسة والتأهل لكأس العالم.

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