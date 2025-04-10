الأنبا ميخائيل يشهد حفل تخرّج كورس المشورة بكنيسة السيدة العذراء بحلوان

نظّمت كنيسة السيدة العذراء بحلوان، حفل تخرّج دفعة جديدة من المشاركين في كورس المشورة والمقبلين على الزواج، وذلك بحضور نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان.

وألقى نيافة الأنبا ميخائيل كلمة رعوية خلال الحفل، عبّر فيها عن سعادته بتخريج مجموعة جديدة من الشباب والشابات المقبلين على تأسيس أسر مسيحية جديدة، مشددًا على أهمية بناء البيت المسيحي على أسس من المحبة والصلاة والحق. واستشهد بكلمات السيد المسيح في إنجيل يوحنا (17: 17–19):

"قدسهم في حقك. كلامك هو حق... ليكونوا هم أيضًا مقدسين في الحق".

ودعا الأنبا ميخائيل الخريجين إلى التمسك بالإيمان والعمل بروح من التفاهم والشركة داخل الأسرة، مؤكدًا أن البيوت المسيحية التي تتأسس على هذه المبادئ تصبح منارات للنعمة والسلام في المجتمع.

واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الخريجين والتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء من البهجة والشكر لله، احتفالًا ببداية جديدة في مسيرة المشاركين نحو تكوين أسر مستقرة ومباركة.

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