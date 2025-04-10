الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد محطة الهلالي والمعمل المركزي بأسيوط

رئيس القابضة لمياه
رئيس القابضة لمياه الشرب يتفقد محطة الهلالي والمعمل المركزي

أجرى المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة تفقدية بمحطة مياه الشرب "الهلالي" بحي شرق مدينة أسيوط، والمعمل المركزي المجاور لها، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر، والنهوض بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

ورافقه خلال الجولة المهندس محمود شحاته، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وعدد من قيادات ومهندسي الشركة، لمتابعة سير العمل بالمحطة والتأكد من انتظام التشغيل.

وشملت الجولة تفقد المحطة المرشحة والتي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 لتر/ثانية، وتضم مأخذ ومروقات ومرشحات، بالإضافة إلى وحدة معالجة الروبة، كما شملت الزيارة تفقد المعمل المركزي لمياه الشرب، الذي يُعد من أحدث المعامل على مستوى الجمهورية، للاطمئنان على دقة التحاليل التي تجرى به وضمان مطابقة المياه للمواصفات القياسية.

كما تضمنت الزيارة تفقد أول محطة مياه ارتوازية تم إنشاؤها في عهد الملك فاروق عام 1951، والتي تم ترميمها مؤخرًا عام 2025، في إطار الحفاظ على الأصول التاريخية وتطويرها لخدمة المواطنين.

وأكد المهندس محمود شحاته أن الزيارة جاءت في إطار المتابعة المستمرة من الشركة القابضة للاطمئنان على سير العمل وضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين بمحافظة أسيوط.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع رؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة، لمتابعة ملفات العمل، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، قال المهندس شريف الشربينى: إن لدى الوزارة عددا من الملفات والمشروعات التي يتم العمل على تنفيذها عن طريق الجهات التابعة لها، مقدما الشكر للحضور على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة العمل على تحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى كل جهة تنفيذها، خلال الفترة المقبلة، موجهًا بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.

وأكد وزير الإسكان، أهمية العمل على تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، بجانب تكثيف الأعمال التي يتم تنفيذها بواسطة الجهات المختلفة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات والتنسيق بين الجهات بشأن المشروعات المشتركة.

وكلف وزير الإسكان، رؤساء وممثلي الجهات بالمتابعة الميدانية، والتواجد على الأرض سواء من القيادات أو من ينوب عنهم، مما يسهم في ضبط الأداء فى المشروعات، ودفع الأعمال للانتهاء من هذه المشروعات فى التوقيتات المحددة، وتذليل أي معوقات أولا بأول، مشددا على أهمية تعظيم دور إدارات الحوكمة بالجهات وإنشائها بالجهات غير الموجودة بها. 

ووجه وزير الإسكان، خلال الاجتماع، بضرورة استغلال كافة العناصر البشرية الموجودة بكافة الجهات لتحقيق اقصى استفادة،  مع العمل على ملف التحول الرقمي خاصة بمختلف المعاملات مع المواطنين للحد من التعامل المباشر بين المواطن والموظف، لتكون المعاملات إلكترونية بكافة الجهات التابعة للوزارة. 

كما أكد وزير الإسكان، ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات. 

وناقش الاجتماع عددا من الآراء والمقترحات التى تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين او دفع معدلات الأعمال بالمشروعات التي تنفذها الوزارة، حيث أشار رؤساء وممثلو الجهات التابعة للوزارة إلى أهمية العمل على التحول الرقمي لتيسير التعامل والتواصل بين الجهة والمواطنين بجانب العمل على ملف تدريب  العاملين على مستوى كافة الجهات لرفع كفاءة العاملين.

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