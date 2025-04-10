الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

تخصيص 87 ألف متر مربع لإقامة مشروعات صناعية في السويس الجديدة

اراضى الاسكان
اراضى الاسكان

كشفت  وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تخصيص عدد من قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة صناعية بمدينة السويس الجديدة.

وأشارت إلى تخصيص أراضي باستثمارات أكثر من 90 مليون جنيه توفر أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة، وتم تخصيص أراضٍ جديدة لأنشطة صناعية متنوعة برأس مال إجمالي يتجاوز 11 مليون جنيه.
وقالت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة: إن ذلك يعد دفعة جديدة تعكس جاذبية مدينة السويس الجديدة كمركز صناعي واعد، وتم تخصيص أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ 87,361.69 متر مربع لإقامة عدة مشروعات صناعية جديدة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 90.8 مليون جنيه، وبإجمالي رأس مال مدفوع يصل إلى نحو 11.15 مليون جنيه، مع توفير أكثر من 740 فرصة عمل مباشرة في تخصصات متنوعة.
وأضافت انها أنشطة صناعية متنوعة تعكس تنوع بيئة الاستثمار في المدينة وجاءت أبرز الأنشطة الصناعية الجديدة التي حصلت على تخصيص أراضٍ كالتالي:
• تصنيع وتجميع وحدات إنارة برجية بمحرك ديزل، باستثمارات 4 ملايين جنيه، ورأس مال مدفوع 1.2 مليون جنيه، وتوفير 200 فرصة عمل.
• إنتاج أجهزة شحن بطاريات ولوحات توزيع كهربائية وتحكم (ضغط منخفض)، باستثمارات 1.5 مليون جنيه، ورأس مال مدفوع 500 ألف جنيه، وتوفير 120 فرصة عمل.
• تصنيع لحوم ماشية وأجزاء دواجن مبردة ومجمدة، باستثمارات 2 مليون جنيه، ورأس مال مدفوع 750 ألف جنيه، وتوفير 150 فرصة عمل.
• تجهيز النباتات العطرية والأعشاب الطبية، باستثمارات مليون جنيه، ورأس مال مدفوع 350 ألف جنيه، وتوفير 120 فرصة عمل.
• تصنيع سماد النترات وكلوريد الكالسيوم، باستثمارات مليون جنيه، ورأس مال مدفوع 300 ألف جنيه، وتوفير 150 فرصة عمل.
السويس الجديدة.. مدينة صناعية بمواصفات عالمية
صرّحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أن الإقبال المتزايد من المستثمرين يؤكد ثقتهم في البيئة الصناعية بالمدينة، التي تتمتع ببنية تحتية متطورة، وشبكة طرق حديثة، وموقع استراتيجي يربطها مباشرة بـ ميناءي الأدبية والسخنة ومحاور التنمية الإقليمية، مما يجعلها بوابة رئيسية للصناعات التصديرية.
وأكدت أن الجهاز يواصل تقديم التيسيرات اللازمة وتوفير الخدمات المتكاملة، في إطار توجه الدولة نحو جذب استثمارات حقيقية تدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
واوضحت مدينة السويس الجديدة ليست مجرد توسع عمراني، بل منصة صناعية وتنموية متكاملة تعكس رؤية الدولة في تعمير الصحراء وتحقيق التنمية المستدامة شرق قناة السويس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إقامة مشروعات صناعية الإسكان الاراضي الاستثمارية السويس الجديدة

الأكثر قراءة

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

رحيل لجنة التخطيط عن الأهلي (تفاصيل)

رغم انخفاضه عالميًّا، مصادر رسمية تتوقع زيادة أسعار الوقود

أزمة الزمالك تشتعل، الجمهور غاضب من زيزو والونش، والمشاهير: النادي انتهى ويحتاج إدارة جديدة

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

صن داونز يتفوق على الأهلي، القيمة السوقية للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا

وزير الرياضة يكلف فريقا طبيا بمتابعة حالة نهلة رمضان

منوعات

المزيد

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

محامية الأمير هاري: حياته في خطر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الخميس 10-4-2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

سعر السكر اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي

«أو كظلمات في بحر لجي»، الشعراوي يوضح وصف الله لأعمال الكافرين (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية