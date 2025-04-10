تخصيص 87 ألف متر مربع لإقامة مشروعات صناعية في السويس الجديدة

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تخصيص عدد من قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة صناعية بمدينة السويس الجديدة.

وأشارت إلى تخصيص أراضي باستثمارات أكثر من 90 مليون جنيه توفر أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة، وتم تخصيص أراضٍ جديدة لأنشطة صناعية متنوعة برأس مال إجمالي يتجاوز 11 مليون جنيه.

وقالت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة: إن ذلك يعد دفعة جديدة تعكس جاذبية مدينة السويس الجديدة كمركز صناعي واعد، وتم تخصيص أراضٍ بمساحة إجمالية تبلغ 87,361.69 متر مربع لإقامة عدة مشروعات صناعية جديدة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 90.8 مليون جنيه، وبإجمالي رأس مال مدفوع يصل إلى نحو 11.15 مليون جنيه، مع توفير أكثر من 740 فرصة عمل مباشرة في تخصصات متنوعة.

وأضافت انها أنشطة صناعية متنوعة تعكس تنوع بيئة الاستثمار في المدينة وجاءت أبرز الأنشطة الصناعية الجديدة التي حصلت على تخصيص أراضٍ كالتالي:

• تصنيع وتجميع وحدات إنارة برجية بمحرك ديزل، باستثمارات 4 ملايين جنيه، ورأس مال مدفوع 1.2 مليون جنيه، وتوفير 200 فرصة عمل.

• إنتاج أجهزة شحن بطاريات ولوحات توزيع كهربائية وتحكم (ضغط منخفض)، باستثمارات 1.5 مليون جنيه، ورأس مال مدفوع 500 ألف جنيه، وتوفير 120 فرصة عمل.

• تصنيع لحوم ماشية وأجزاء دواجن مبردة ومجمدة، باستثمارات 2 مليون جنيه، ورأس مال مدفوع 750 ألف جنيه، وتوفير 150 فرصة عمل.

• تجهيز النباتات العطرية والأعشاب الطبية، باستثمارات مليون جنيه، ورأس مال مدفوع 350 ألف جنيه، وتوفير 120 فرصة عمل.

• تصنيع سماد النترات وكلوريد الكالسيوم، باستثمارات مليون جنيه، ورأس مال مدفوع 300 ألف جنيه، وتوفير 150 فرصة عمل.

السويس الجديدة.. مدينة صناعية بمواصفات عالمية

صرّحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أن الإقبال المتزايد من المستثمرين يؤكد ثقتهم في البيئة الصناعية بالمدينة، التي تتمتع ببنية تحتية متطورة، وشبكة طرق حديثة، وموقع استراتيجي يربطها مباشرة بـ ميناءي الأدبية والسخنة ومحاور التنمية الإقليمية، مما يجعلها بوابة رئيسية للصناعات التصديرية.

وأكدت أن الجهاز يواصل تقديم التيسيرات اللازمة وتوفير الخدمات المتكاملة، في إطار توجه الدولة نحو جذب استثمارات حقيقية تدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

واوضحت مدينة السويس الجديدة ليست مجرد توسع عمراني، بل منصة صناعية وتنموية متكاملة تعكس رؤية الدولة في تعمير الصحراء وتحقيق التنمية المستدامة شرق قناة السويس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.