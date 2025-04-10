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محافظات

إصابة 8 عمال في انقلاب ميكروباص بالقليوبية

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص بالقليوبية، فيتو

أصيب 8 عمال بإحدى المصانع الملابس الجاهزة بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق صنافير/حلابة في محافظة القليوبية  بالقرب من مزلقان العادلى، جرى نقل المصابين لمستشفى قليوب وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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انقلاب سيارة ميكروباص بطريق صنافير/ حلابة في قليوب القليوبية

وفى ذات السياق دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية والتنفيذية بمعداتها وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام المواطنين بسهولة ويسر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق صنافير حلابة في قليوب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص وهما كل من إيمان مجدي، وفاطمة أشرف، وفاطمة أحمد، وسامية عاطف، وأمينة محمد، وهاجر محمد، وآمال محمد، ورضا إمبابة، جمعيهم عمال بمصنع ملابس جاهزة في قليوب ومصابين بسحجات وكدمات وجرى نقلهم جميعا لمستشفى قليوب وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية القليوبية قليوب

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