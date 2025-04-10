نشوب حريق هائل في مصنع قطن بالغربية

شهدت قرية محلة حسن التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، بـ محافظة الغربية، اليوم الخميس، واقعة نشوب حريق هائل داخل أحد مصانع القطن والغزل بالقرية، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي والعاملين بالمصنع.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع قرية محلة حسن.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بـ الغربية إلى موقع الحريق، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة السيطرة على النيران والحد من امتدادها إلى المناطق والمصانع المجاورة.

وتواصل قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية جهودها المكثفة للسيطرة على الحريق، فيما تم فرض طوق أمني بمحيط المصنع حفاظًا على سلامة المواطنين، وتم إخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب اندلاع الحريق.



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