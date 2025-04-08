العمل تمنح 100 ألف جنيه دعما لضحية حادث سيرك طنطا

استلم المواطن محمد إبراهيم عبد الفتاح، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا، ما أدى إلى بتر ذراعه، شيكا بقيمة 100 ألف جنيه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع للوزارة،وذلك كدعم مالي لضحية "حادث السيرك".

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء، أكد محمد جبران وزير العمل أن هذا الدعم يأتي بعد تنسيق مع محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي أسفر أيضا عن توفير فرصة عمل له بإحدى شركات الأدوية بالمحافظة.

وقال جبران إن هذا الدعم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتواصل والاستجابة السريعة للحالات الأكثر احتياجا بتوفير الدعم والرعاية والحماية.

وقال مدير مديرية العمل بمحافظة الغربية أحمد القللي إنه قام بتسليم هذا الدعم إلى العامل الضحية، وتنفيذ كافة تكليفات وزير العمل بالتواصل مع هذه النوعية من الحالات الطارئة التي يتعرض لها أي مواطن.

وأوضح أن الوزير كان ينسق مع المحافظ في كافة الإجراءات التي بدأت بتوفير فرصة عمل لائقة له،وزيارته بشكل مستمر في مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا للاطمئنان عليه،وايصال رسالة بأن المواطن البسيط دائما في اهتمامات القيادة السياسية.

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