الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الغربية ترفع درجة الاستعداد قبل بدء موسم توريد القمح

الغربية ترفع درجة
الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لموسم القمح

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماع اللجنة العليا لتنشيط أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2025.

مصرع ميكانيكي سقطت عليه سيارة أثناء إصلاحها في الغربية

العمل تمنح 100 ألف جنيه دعما لضحية حادث سيرك طنطا

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، العميد وائل حمودة مدير إدارة المرور بالغربية، العميد عمرو الطوخي، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، القيادات التنفيذية والمعنية بملف الزراعة والتموين والتخزين ورؤساء المراكز والمدن وفي ضوء الاستعدادات التي تقوم بها المحافظة لاستقبال محصول القمح، بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من القمح المحلي.

وخلال الاجتماع، أوضح محافظ الغربية أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح على مستوى محافظة الغربية بلغت هذا العام 120,166 فدانًا، ومن المقرر أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل 2025 ويستمر حتى 15 أغسطس 2025، وفقًا للضوابط المحددة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما أشار إلى أن المحافظة خصصت 23 موقعًا تخزينيًا لاستقبال المحصول، بإجمالي سعة تخزينية تبلغ 190,140 طنًا، موزعة جغرافيًا على المراكز والمدن لتغطية كل التجمعات الزراعية وضمان سلاسة عمليات التوريد.

وخلال الاجتماع، أصدر محافظ الغربية عددًا من التوجيهات إلى الجهات التنفيذية لضمان جاهزية المنظومة واستقرارها. فقد شدد على مديرية التموين بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط التي سترد من وزارة التموين، مع المتابعة المستمرة لملاحظات لجان المعاينة وسرعة تلافيها دون تأخير، وذلك لضمان توافر بيئة آمنة وصحية لتخزين المحصول. كما أكد على منع إصدار أي تصاريح بخروج الأقماح خارج نطاق المحافظة إلا بإشراف مباشر من المديرية وطبقًا للضوابط المعتمدة، على أن تتم موافاة ديوان عام المحافظة بصورة من تصاريح خروج التقاوي.

كما وجه المحافظ المديرية بسرعة نقل القمح من الشون إلى الصوامع بمجرد وصول نسبة الامتلاء إلى 80%، ضمانًا لعدم حدوث تكدسات قد تؤثر على سير عمليات التوريد، مع ضرورة إزالة أية معوقات بالمواقع التخزينية فورًا، وتجهيز مداخل ومخارج الصوامع بشكل يسمح بدخول وخروج السيارات بسهولة. وشدد على ضرورة تعليق لافتات واضحة بكل موقع تخزيني تتضمن مواعيد العمل وأرقام الشكاوى الخاصة بمديرية التموين، وتواجد أمين مخزن وحراسة ثابتة بكل موقع، مع التأكيد على سداد مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد. كما شدد على أن دخول المواقع التخزينية يقتصر فقط على السائق والمزارع صاحب المحصول، حفاظًا على الانضباط والتنظيم داخل مواقع التوريد.

وفيما يتعلق بجهود الحماية المدنية، أصدر المحافظ تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المواقع التخزينية، مع توفير نقاط إطفاء ثابتة أو متنقلة بالقرب من كل موقع، تحسبًا لأي طارئ قد ينشأ خلال فترة التوريد.

كما شدد “الجندي” على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة رفع القمامة المتراكمة أو القريبة من محيط الشون والصوامع بصفة دورية للحفاظ على سلامة وجودة القمح المخزن، والتواصل المباشر مع المزارعين لحثّهم على التوريد، وتنفيذ أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية إلى المواقع التخزينية لضمان سلامة الحركة خلال فترات التوريد المسائية. كما وجه بضرورة تمهيد الطرق المؤدية لتلك المواقع لتيسير حركة النقل الثقيل، والتنسيق مع شركة الكهرباء لفحص ومراجعة الأسلاك الكهربائية المحيطة لضمان السلامة العامة.

وفي إطار الجهود الأمنية، كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الحدودية للمحافظة لمنع خروج أية أقماح بدون تصاريح رسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة الكميات المخالفة ووسائل النقل المستخدمة بالتعاون مع مباحث التموين. كما شدد على أهمية تكثيف التواجد المروري في الطرق المؤدية إلى الشون والصوامع لتسهيل حركة السيارات ومنع التكدسات التي قد تعيق عملية التوريد.

كما طالب المحافظ مديرية الزراعة بتفعيل دور الإدارات الزراعية والجمعيات المحلية في التواصل المباشر مع المزارعين، وتنظيم حملات توعوية حول أهمية التوريد في التوقيتات المحددة، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلي.

أما بخصوص دور هيئة سلامة الغذاء، فقد أكد المحافظ ضرورة متابعة درجات النقاوة بدقة، بحيث يتم تقييم حمولة كل سيارة بدرجة نقاوة واحدة فقط، دون وجود تفاوت في تقييم عينات القمح ضمن الحمولة الواحدة، تحقيقًا للعدالة والشفافية في المعايير الفنية.

وخلال الاجتماع، ناقش اللواء أشرف الجندي مع وكيل وزارة الزراعة بيان المساحات المنزرعة، وكميات المحصول المتوقع توريدها، كما تم استعراض تقارير لجان المعاينة الخاصة بالمواقع التخزينية، وما توصلت إليه من ملاحظات فنية وإدارية، ووجّه بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتلافيها بشكل فوري.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تأمين موسم توريد القمح، مشيرًا إلى أن القمح يمثل محصولًا استراتيجيًا لا يحتمل أي تهاون في إدارته أو تخزينه أو نقله، وأن المحافظة ستتابع ميدانيًا وعلى مدار الساعة سير الأعمال، وستواجه أي محاولة لتخزين أو تهريب أو خروج القمح بالمخالفة للقانون بكل حزم. كما وجّه الشكر لكافة الجهات المعنية على التعاون والتنسيق، مؤكدًا أن نجاح الموسم يعتمد على تكاتف الجميع من أجل مصلحة الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

مصرع ميكانيكي سقطت عليه سيارة أثناء إصلاحها في الغربية

طقس متقلب .. ارتفاع في درجات الحرارة.. الصعيد يصل للأربعينات.. أمطار على السواحل الشمالية الغربية.. عاصفة ترابية على أغلب الأنحاء.. وانخفاض 8 درجات مئوية بدءًا من هذا الموعد

العمل تمنح 100 ألف جنيه دعما لضحية حادث سيرك طنطا

مفاجآت صادمة تكشفها تحقيقات حادث سيرك طنطا

الأكثر قراءة

حازم إمام يوجه رسالة صادمة لجماهير الزمالك

وقف الممرضة صاحبة واقعة التشهير بتطعيمات طلاب المدارس عن العمل 3 أشهر

رحيل لجنة التخطيط عن الأهلي (تفاصيل)

رغم انخفاضه عالميًّا، مصادر رسمية تتوقع زيادة أسعار الوقود

وزير الرياضة يكلف فريقا طبيا بمتابعة حالة نهلة رمضان

أزمة الزمالك تشتعل، الجمهور غاضب من زيزو والونش، والمشاهير: النادي انتهى ويحتاج إدارة جديدة

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

صن داونز يتفوق على الأهلي، القيمة السوقية للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا

منوعات

المزيد

مرشح لرئاسة ناسا يحذر من خسارة الولايات المتحدة السباق القمري أمام الصين

بعد سقوطها ومصرعها من جسر ارتفاعه 50 قدما، تعرف على ملكة جمال أوروبا

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

محامية الأمير هاري: حياته في خطر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الخميس 10-4-2025

كيلو الأحمر بـ 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

سعر السكر اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح كيفية المساواة في الصف بين المصلي قائمًا والجالس على الكرسي

«أو كظلمات في بحر لجي»، الشعراوي يوضح وصف الله لأعمال الكافرين (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية