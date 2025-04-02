حريق يلتهم شقتين بقرية محلة حسن بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية، بمساعدة أهالي قرية محلة حسن التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، من السيطرة على حريق اندلع في شقتين سكنيتين دون وقوع أي إصابات بشرية.

وبحسب شهود عيان، فقد اشتعلت النيران في شقة قبل امتدادها إلى الشقق الأخرى بشكل مفاجئ، مما أثار حالة من الذعر بين السكان، قبل أن تهرع قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث بعد تلقيها بلاغًا بوجود الحريق.

وبفضل التدخل السريع من رجال الإطفاء، بالتعاون مع الأهالي، تم احتواء الحريق قبل امتداده إلى وحدات سكنية أخرى، ما حال دون وقوع خسائر بشرية.

وتجري الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية حاليًّا التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وتقدير حجم الخسائر المادية التي لحقت بالشقتين.

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