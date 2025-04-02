الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق يلتهم شقتين بقرية محلة حسن بالغربية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بقرية محلة حسن بالغربية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية، بمساعدة أهالي قرية محلة حسن التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، من السيطرة على حريق اندلع في شقتين سكنيتين دون وقوع أي إصابات بشرية.

محافظ الغربية: 2000 خدمة طبية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك

وسط صراخ الحاضرين، أسد يهاجم مدربه ويلتهم ذراعه خلال عرض سيرك في طنطا (فيديو)

وبحسب شهود عيان، فقد اشتعلت النيران في شقة قبل امتدادها إلى الشقق الأخرى بشكل مفاجئ، مما أثار حالة من الذعر بين السكان، قبل أن تهرع قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث بعد تلقيها بلاغًا بوجود الحريق.

وبفضل التدخل السريع من رجال الإطفاء، بالتعاون مع الأهالي، تم احتواء الحريق قبل امتداده إلى وحدات سكنية أخرى، ما حال دون وقوع خسائر بشرية.

وتجري الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية حاليًّا التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، وتقدير حجم الخسائر المادية التي لحقت بالشقتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

وسط صراخ الحاضرين، أسد يهاجم مدربه ويلتهم ذراعه خلال عرض سيرك في طنطا (فيديو)

محافظ الغربية: 2000 خدمة طبية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك

لا للتهجير، مسيرة بالآلاف في شوارع طنطا تضامنا مع فلسطين عقب صلاة العيد

السيطرة على حريق هائل في مصنع غزل ونسيج بالغربية (صور)

الأكثر قراءة

فاتورة المأكولات فتحت باب الجحيم، تطور جديد في إصابة 11 شخصا بمشاجرة مطعم شهير بالوراق

في خطأ حدث، أنوسة كوتة تكشف الحالة الصحية لمساعدها بعد التهام نمر ذراعه أثناء العرض بطنطا (فيديو)

إصابة أحمد عز والمخرج، الفيديو الذي تسبب في إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs

بعد تصدره منصة "إكس"، نجل شقيق الفريق أحمد شفيق يرد على شائعة وفاته

مش عارف هيتضايق مني ولا لأ، ماذا قال مؤلف "قطايف" عن سامح حسين بعد أزمة إلغاء الإجازات

لازم يراجع نفسه، قناة الأهلي تشن هجوما ناريا على كولر (فيديو)

حرامي منحوس، حادث مفاجئ يكشف عن سرقة سيارة نقل عليها توكتوك بالجيزة (صور)

بعد أيام من كارثة "سيجنال"، فضيحة جديدة تهز البيت الأبيض

منوعات

المزيد

بدون توقف أو الذهاب إلى الحمام، سيناتور ديمقراطي يلقي خطابا ضد ترامب لأكثر من 24 ساعة

ترامب يحسم اليوم قراره النهائي بشأن "تيك توك"

السوشي بـ10 جنيهات، مطعم الشارع يخطف الأضواء في وسط البلد ثاني أيام العيد

إقبال كبير على دور السينما في وسط البلد ثاني أيام العيد (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

كيلو الأرز يسجل 23 جنيها في الأسواق ثاني أيام العيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر

السكر يسجل 32 جنيها للكيلو في ثاني أيام العيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 2 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 2 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 2 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية