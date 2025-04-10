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محكمة الإسكندرية تحيل بائع خضروات للمفتي بعد اتهامه بقتل ضحيته بالسم

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمود، أوراق المتهم "م.م.ع" (بائع خضروات) إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد ثبوت تورطه في قتل المجني عليه "ح.ع.س" بتسميم طعامه وسرقة دراجته البخارية.

وجاء القرار بإجماع هيئة المحكمة والمستشارين تامر وفائي ومحمد توفيق، ومصطفى الرفاعي وكيل النيابة.
وبحسب تحقيقات النيابة، استدرج المتهم الضحية إلى مكان ناءٍ بمنطقة العامرية، تحت ذريعة توفير فرصة عمل له بنقل أغراض وقبل اللقاء، اشترى المتهم طبق "كشري" وأضاف إليه مادة سامة حصل عليها من متجر مبيدات زراعية وبعد أن تناول الضحية الطعام، بدأت علامات التسمم تظهر عليه، فقام المتهم بخنقه بحبل حتى اطمأن إلى وفاته، ثم سرق دراجته البخارية وهرب، تاركًا الجثة في منطقة عشوائية.

وعُثر على الجثة بحي أول العامرية، وبعد تحريات مباحث الإسكندرية، تم رصد المتهم عبر كاميرات المراقبة، حيث ظهر وهو يشتري المبيد السام ويقدم الطعام للضحية وأكدت التحقيقات أن الدافع كان السرقة، حيث تبين أن المتهم خطط مسبقًا لتنفيذ الجريمة.

وقررت النيابة إحالة المتهم إلى المحكمة، التي استمعت إلى شهود الواقعة ومراجعة الأدلة المادية، بما في ذلك تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود السم في جثة الضحية ومن المقرر النطق بالحكم في الجلسة المقبلة بعد رأي المفتي.

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