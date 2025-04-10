الخميس 10 أبريل 2025
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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة سرقة أبواب المقابر في الشرقية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات سرقة للأبواب الحديدية الخاصة بالمقابر بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

الداخلية تكشف حقيقة سرقة أبواب المقابر بالشرقية

 

وبحسب بيان أمني، فإن الفحص أسفر عن عدم ورود أية بلاغات رسمية تفيد بوقوع سرقات مماثلة في المنطقة المشار إليها. وباستدعاء القائم على النشر، وهو أحد الأشخاص المعروفين لدى الجهات الأمنية وله معلومات جنائية، أفاد بأنه لم يتعرض أو يشاهد أية سرقات فعلية، مؤكدًا أن هدفه من نشر تلك الادعاءات كان الضغط لتحسين الخدمات بالمنطقة، تحديدًا في ما يخص الإنارة وتركيب كاميرات مراقبة بالمقابر.

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وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، نظير نشره معلومات كاذبة من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.

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