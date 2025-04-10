عقب تداول فيديو، ضبط شخصين لسرقتهما هاتف محمول في أسيوط

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسيوط، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الحادث.

كان قد ورد بلاغ من طالب مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بتاريخ 7 من الشهر الجاري، يفيد بتعرضه لسرقة هاتفه المحمول على يد شخصين كانا يستقلان دراجة نارية أثناء سيره بالطريق العام. وقد تمت سرقة الهاتف بأسلوب "المغافلة".

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهمين وهما عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط، أحدهما له معلومات جنائية.

وعند ضبطهما، تم العثور بحوزتهما على الهاتف المحمول المسروق والدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، والتي كانت بدون لوحات معدنية.

بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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