أزمة الزمالك تشتعل، الجمهور غاضب من زيزو والونش، والمشاهير: النادي انتهى ويحتاج إدارة جديدة

دخل مشاهير الفن والنقاد الرياضيين على خط أزمة نادي الزمالك، وخاصة بعد انضمام لاعبه أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي، والتلويح بانضمام مدافع الزمالك، أيضًا، محمود الونش إلى قائمة لاعبي الزمالك بالأهلي.

أزمة نادي الزمالك تشعل غضب الجمهور



أزمة نادي الزمالك وانضمام لاعبيه، آخرهم أحمد سيد زيزو، للنادي الأهلي، وخسارة الزمالك لبطولة الكونفدرالية، بعد خسارته أمام فريق جنوب إفريقيا "ستيلينبوش"، أثارت غضب العديد من المشاهير في الفن والرياضة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بإقالة مجلس إدارة النادي، بعد هذه الأزمات.

زيزو يشعل غضب الجمهور، فيتو



ووجه الناقد الرياضي أحمد الخضري رسالة لمجلس إدارة الزمالك، تعليقًاعلى أزمة النادي، فقال: "ضيعتوا الزمالك..روح يا لبيب.. خطة متكاملة الأركان..الزمالك دخل أو بمعني أصح دخلوه سكة اللي يروح مايرجعش.. وخبر أتمني أن يكون صحيحًا.. الونش في السفارة!"

وعلق الإعلامي الرياضي عمر الدرديري ساخرًا: "يا ريت حد من مجلس إدارة نادي الزمالك يجيب كرسي وشمسية ويقعد أمام السفارة الأمريكية علشان يشوف مين مضى للأهلي، ومين مستمر في الزمالك طالما الموضوع خارج عن السيطرة كدا!"

ناقد إماراتي: الزمالك كيان عظيم ولن يقف عند لاعب



وعبر المعلق الرياضي الإماراتي عامر عبد الله عن حزنه لأزمة الزمالك، فقال: "في استاد القاهرة، خرج الزمالك من الكونفدرالية أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي، خسارة موجعة لجمهور لا يعرف إلا الانتصار. الكرة أحيانًا قاسية، لكن الزمالك عمره ما كان فريق يقف على لاعب، ولا نادٍ يُبنى بشخص، الزمالك كيان عظيم بجمهوره وتاريخه.

أزمة نادي الزمالك تشتعل، فيتو



كما وجه المعلق عامر عبد الله رسالة لجمهور الزمالك الغاضب ولمجلس إدارة النادي فقال: "جمهور الزمالك… أنتم الروح الحقيقية، وأنتم من يستحق أن يُصنع لأجله المجد، لا الوعود! رسالة لمجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب: السكوت مش دايم، والغضب بيكبر… الفريق محتاج قرارات، مش تبريرات. لو مش قدّ المسؤولية، سيبوا المكان للي يقدر يشيل اسم الزمالك ويصونه"

وعلق الملحن عمرو سلامة على أزمة الزمالك الحالية، فقال: "ماكنتش أحب في موجة الغضب على مجلس إدارة الزمالك أشارك لكن، حابب أقول كلمتين. كان في واحد اسمه بيير بريغوفوا كان رئيس وزراء فرنسي، تخلص من نفسه بعد خسارة حزبه في الانتخابات. شوئيتشي ناكاغاوا، وزير مالية ياباني، تخلص من نفسه بعدما ظهر في اجتماع دولي مهم وهو في حالة سُكر. ميتسوهيكو يامازاكي، نائب وزير في اليابان، تخلص من نفسه بعد تعرضه "لانتقادات".

وتابع عمرو سلامة "طبعًا تخلص من نفسه بسبب الفشل تصرف قاسي ومؤلم، لكن المدهش هو الإحساس العالي بالمسؤولية، الإحساس بالعار، الإحساس إن الفشل مش حاجة ممكن تعدي، وإنك لازم تدفع تمنه، حتى لو كان التمن حياتك.. وفي المقابل، فيه ناس عندهم قدرة خارقة على الإنكار، ثبات انفعالي مش طبيعي، بيقنعوا نفسهم إن الفشل دايما مش غلطهم، وإن النقد ده هجوم لجان مدفوعة، وإن قراراتهم الكارثية نتاج فقط موروث من اللي قبلهم، ويقتنعوا انهم ضحايا مش مسؤولين."

عمرو سلامة يطالب باعتذار مجلس إدارة الزمالك



وقال عمرو سلامة "أبسط مبادئ المسؤولية إنك تعترف، تعتذر، تحترم عقول الناس. لو لقيت نفسك داخل في حيطة، المفروض تفرمل وتقول مش هعرف أسوق، مش تاخد الناس كلها معاك لمجرد إنك مستمتع بمسكة الدريكسيون!"

المطالبة بإقالة مجلس إدارة الزمالك، فيتو



وأضاف عمر سلامة في رسالته لمجلس إدارة نادي الزمالك "النوايا الطيبة والانتماء الصادق لوحدهم مش هيوصلوا للنجاح، لو دخلت تعمل عملية قلب مفتوح لحد بتحبه جدا وانت مش دكتور هيموت في إيدك، لو سوقت عربية وهتموت وتوصل وانت مابتعرفش تسوق هتموت قبل ما توصل.. وأكثر حاجة بخاف منها، إن الزمالك لو فضل ماشي في الاتجاه ده، يتحول لنادي زي الإسماعيلي، النادي التاريخي الجماهيري اللي بيصارع على الهبوط، أو أي نادي جماهيري تاني ماعرفش يواكب ماديًا فرمى الفوطة. وساعتها، هيكون فات وقت الحلول الحقيقية.. وحتى لو ده حصل، سنحزن، وسنحبط، وسنغضب، لكن برضه سنظل أوفياء."

عمرو محمود ياسين: الزمالك محتاج إداره تانيه

أما السيناريست عمرو محمود ياسين فوجه رسالة قوية لمجلس إدارة الزمالك، فقال: "يا جماعه صدقوني وباخلاص شديد بقولها نادي الزمالك محتاج إداره تانيه خالص، اللي بتعمله إدارة النادي في جمهوره صعب جدًا، وما حدش يقول لي ما لكش دعوه وخليك في نفسك، لأن أنا بعتبر نادي الزمالك جزء من تكويني كمواطن مصري، وصدقوني انا دايما بيهمني اني اشوف نادي الزمالك قوي، أنا مش من الجمهور اللي بيعتبر أن فشل الزمالك وانحداره في المستوى شيء إيجابي أو يسعدني، بالعكس هو أصلًا كلما ارتفع مستوى نادي الزمالك ارتفع مستوى النادي الأهلي وارتفع مستوى كره القدم في مصر..."

مشاهير يدخلون على خط أزمة الزمالك، فيتو



وتابع عمرو محمود ياسين قائلًا: "وما تقوليش روح قول للخطيب ولا روح قول للنادي الأهلي هو اللي بيوقعنا، لأن باختصار طب وحضرتك فين لو اللي بتقوله ده صحيح أنت كنادي وكمجلس إداره وكرجال نادي الزمالك انتم فين من ده؟"

وعن ملف زيزو قال عمرو محمود ياسين: "كل اللي حصل مع ملف أحمد زيزو غلط في غلط، من أول لما فشلوا في بيعه لما جات لهم العروض طمعًا في التجديد له... مرورًا بعدم التجديد له وفشلهم في ده.. انتهاء باستبعاده من خططهم فيما تبقى له من مده في العقد، وطبعًا مش هننسى المنظر الساذج... واللقطه العبثية مع صوره زيزو وهي بتسقط على الأرض، وناس غريبه كده فاكرينها صورة طاغية من طواغيت حكم ديكتاتوري مثلًا، وبيدوسوا عليه كأنهم أسقطوا شاوشسكو، بجد يا جماعه حرام اللي بيحصل في نادي عظيم وعريق زي ده"

المطالبة بإقالة مجلس إدارة الزمالك

وقال الفنان عمرو وهبه: "من وجهه نظر جمهور الزمالك زيزو خاين، ومن وجهه نظر جمهور الأهلى لاعيب مفيد وتعليمه جامده على الزمالك، ومن وجهه نظر إدارة الأهلى لاعب دولى وفرى وجايبه ببلاش، عادى ياخد الرقم ده؛ ومن وجهه نظر إدارة الزمالك، مش عايز اسمعها اصلًا، ومن وجهه نظرى لا الزمالك كان بيكسب بيه ولا الأهلى كان بيخسر من غيره"

هل يوقع الونش للأهلي؟، فيتو



وقال الإعلامي إبراهيم فايق: "‏الونش لم يوقع للأهلي.. ولا حتى على ورقة فاضية حتى هذه اللحظة. و‏زي ما قولت وبأكد تاني فيه مفاوضات مباشرة وفيه رأي فني لا يمكن إغفاله.. إنما لم يحدث توقيع. ‏على جانب آخر الزمالك يتحرك سريعًا لتدارك الموقف وتجديد التعاقد بعد علمه بغضب اللاعب... ‏الساعات المقبلة مهمة أيضًا في توضيح توجه الونش إما البقاء في الزمالك أو التوقيع للأهلي."

وعلق البلوجر رضا مطر "يوم الإعلان الرسمي عن توقيع زيزو للنادي الأهلي لازم يكون هو نفس اليوم اللي يعلن فيه مجلس إدارة نادي الزمالك استقالته بالكامل، الأمر مش مجرد لاعب انتقل من نادي لنادي منافس، دي جريمة رياضية متكاملة الأركان بدأت من رفض العرض السعودي بال٦ مليون دولار وانتهت بمفاوضات باهتة وغير احترافية مع اللاعب ووالده".

أما البلوجر محمد باشا فقال: "الزمالك محتاج ٢٢ لاعب علشان يقف على رجله".



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