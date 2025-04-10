الخميس 10 أبريل 2025
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رياضة

هل يفكر مجلس الزمالك في الاستقالة بعد الأزمات الأخيرة؟ مصدر بالنادي يرد

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، أن هناك تفكيرًا جديًا من جانب اثنين من أعضاء مجلس إدارة النادي في تقديم استقالتهما خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب خروج الفريق الأول لكرة القدم من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وهو الإخفاق الذي تسبب في حالة من الغضب والاستياء داخل أروقة النادي وجماهيره.

ورغم أن المصدر لم يكشف عن هوية العضوين اللذين يفكران في الاستقالة، إلا أنه أشار إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التوجه هو شعورهما بالإحباط من الأوضاع الحالية داخل النادي، سواء على المستوى الإداري أو الفني، بالإضافة إلى عدم الرضا عن طريقة إدارة بعض الملفات الهامة في الفترة الأخيرة.

في المقابل، يحاول عدد من أعضاء مجلس الإدارة التدخل لإقناع الثنائي بالعدول عن هذا القرار، معتبرين أن الاستقالة في هذا التوقيت قد تزيد من حالة الارتباك داخل النادي، خاصة في ظل حاجة الزمالك للاستقرار لإعادة ترتيب الأوضاع بعد الخروج القاري.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة داخل مجلس الإدارة لمناقشة تطورات الموقف ومحاولة احتواء الأزمة قبل أن تتفاقم، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها النادي على جميع المستويات.

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