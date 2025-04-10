الخميس 10 أبريل 2025
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رياضة

تعرف على طلبات الونش المادية لتجديد عقده مع الزمالك

الونش
الونش

كشف مصدر مقرب من محمود حمدي “الونش”، مدافع نادي الزمالك، عن تفاصيل طلبات اللاعب المادية لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين.

وأوضح المصدر أن الونش اشترط الحصول على منحة توقيع قدرها 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى 30 مليون جنيه في كل موسم، ليصل إجمالي العقد إلى 90 مليون جنيه خلال عامين.

وأكد المصدر أن اللاعب يستخدم العرض المقدم له من النادي الأهلي كوسيلة للضغط على إدارة الزمالك من أجل تلبية مطالبه المالية.

وبحسب المصادر المقربة أيضا من اللاعب، فإن الونش بات قريبًا من تفعيل عقده مع الأهلي، الذي أبدى رغبة قوية في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الزمالك حتى الآن.

ويعد الونش أحد أبرز المدافعين في الدوري المصري، ويمثل عنصرًا أساسيًا في خط دفاع الزمالك منذ سنوات، مما يزيد من أهمية حسم مستقبله في أسرع وقت سواء بالتجديد أو الرحيل.

وتبقى الأيام القليلة القادمة حاسمة في تحديد وجهة اللاعب، وسط ترقب جماهيري وإعلامي لمصيره المنتظر.

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