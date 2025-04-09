زيزو يجدد صراع الصفقات بين القطبين، الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك، رضا عبد العال «الأبرز»، انتقال سلمي للتوأم إلى القلعة البيضاء

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي المصري، فوق صوت أزمة أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، بعدما صرح بوجود أزمة بشأن تجديد عقده وتسريب تأكيدات عن توقيعه للنادي الأهلي في صفقة انتقال حر.

وتشير التكهنات إلى اقتراب أحمد زيزو نجم الزمالك من الانتقال إلى النادي الأهلي في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل بعد تعثر مفاوضات تجديد تعاقده مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

اقتراب زيزو من الانتقال إلى النادي الأهلي قادما مباشرة من الزمالك يفتح من جديد ملف الصراع بين القطبين وانتقال نجوم الفريقين إلى صفوف بعضهما البعض، حيث يحمل التاريخ فى طياته العديد من الصفقات المثيرة بين الفريقين.

و شهدت فترة التسعينات صراعا شرسا بين القطبين كان أبرزها صفقة انتقال رضا عبد العال نجم الزمالك إلى النادي الأهلي مباشرة مقابل 650 ألف جنيه، حيث كانت الصفقة الأبرز في هذه الفترة، خاصة وأن عبد العال كان أحد نجوم الزمالك السوبر في هذا التوقيت.

رضا عبد العال

المثير في الأمر أنه وفقًا للشواهد التاريخية تبقى الصفقات المنضمة من الزمالك إلى الأهلي هي الأكثر نجاحا على صعيد البطولات، حيث لم يستفد الزمالك من صفقات الأهلي سوى في حالات نادرة جدا، كما حدث مع جمال عبد الحميد مهاجم الأهلي السابق الذي لعب أيضا للزمالك وتألق بقميصه وأيضا التوأم حسام وإبراهيم حسن الذي قدم 4 مواسم تاريخية مع الزمالك بعد الانتقال إلى صفوفه مباشرة بعد رفض الأهلي تجديد تعاقدهما في مطلع الألفية.

الزمالك ضم من صفوف النادي الأهلي العديد من العناصر ولكنها لم تترك بصمة مع الأبيض لأسباب مختلفة، ومنها أيمن شوقي ومحمد عبد الجليل وبعدها أحمد فيلكس بالإضافة إلى أحمد حسن الذي انتقل أيضا إلى الزمالك بعد لعبه للنادي الأهلي، كما لم يستفد الزمالك من بعض العناصر التي سبق ولعبت للأهلي، كما حدث أيضا مع شريف أشرف مهاجم الأهلي الأسبق وأيضا دومينيك داسيلفا، بالإضافة إلى محمد عبد الله لاعب الأهلي والإسماعيلي الأسبق، وأيضا إبراهيم سعيد الذي كان أحد نجوم الكرة المصرية خلال تواجده مع النادي الأهلي ولم يحقق المطلوب في الزمالك بل ولم يقدم عروضا ونتائج مبهرة بقميص الزمالك، بالإضافة إلى حسين ياسر المحمدي الذي انتقل أيضا من الأهلي إلى الزمالك ولم يحقق بطولات مع الأبيض بشكل يضاهي ما حققه نجوم الزمالك الذين انضموا بعد ذلك إلى النادي الأهلي وحققوا بطولات عديدة وأرقام قياسية غير مسبوقة سواء محليا أو قاريا أو عالميا بالتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

حسين ياسر المحمدي

نادر السيد أحد نجوم الزمالك السابقين أيضا الذي حقق بطولات بالجملة مع الزمالك وانتقل إلى صفوف الأهلي ولكنه لم يشارك كثيرا بسبب تواجد عصام الحضرى، ولكنه على صعيد الألقاب والإنجازات والبطولات حقق الكثير أيضا مع الأهلي في كأس العالم للأندية وهو ما لم يحققه مع الزمالك.

نادر السيد

كما خطف الأهلي مؤمن زكريا نجم الزمالك السابق الذي “كسر الدنيا" مع الأحمر وقاده لتحقيق العديد من البطولات على الصعيدين المحلي والقاري ونال أرقاما لم يصل إليها بقميصه مع الزمالك.

مؤمن زكريا

في الوقت الذي استفاد الأهلي كثيرا من عناصر تواجدت مع الزمالك وحققت عروضا ونتائج وبطولات تاريخية مع النادي الأهلي، كما حدث مع طارق السعيد ومحمد صديق وصبري رحيل ومعتز إينو، ومؤخرا محمود كهربا وإمام عاشور، ويقترب من تكرار الأمر أحمد مصطفى زيزو الذي يعد أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في الجيل الحالي وهي الصفقة المنتظر إتمامها قريبا حال عدم تجديد زيزو لعقده مع الزمالك، وهو ما قد يمنحها لقب صفقة القرن.

زيزو يتصدر المشهد بعد حديثه عن أزمة تجديد تعاقده مع الزمالك

تصدر أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، المشهد داخل القلعة البيضاء، بعدما صرح بوجود أزمة بشأن تجديد عقده وتسريب تأكيدات عن توقيعه للنادي الأهلي في صفقة انتقال حر.

أول إجراء من الزمالك

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، قرر استبعاد أحمد سيد زيزو من مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي في لقاء العودة بالكونفدرالية المقرر له اليوم الأربعاء بعد التأكد من توقيعه للأهلي.

بيان رسمي من زيزو يكشف الحقائق

وفي المقابل أصدر أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بيانا لتوضيح موقفه مع النادي عبر حسابه الشخصي.

تصريحات غير مباشرة تقلب الموازين

وكان أحمد مصطفى “زيزو” نجم الزمالك، فتح قلبه وتحدث بصراحة عن أزمته الأخيرة مع إدارة القلعة البيضاء، في تصريحات خاصة مع الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، مؤكدًا شعوره بالإحباط الشديد من طريقة التعامل معه، ومشيرًا إلى أن والده تعرض لهجوم غير مبرر عبر مواقع التواصل.

وقال زيزو: “أنا في غاية الإحباط مما حدث خلال الشهور الماضية، لا أصدق أن هذه هي المعاملة التي يتلقاها لاعب لم يقصر أبدًا في حق النادي، والدي تعرض لكل أنواع الهجوم على السوشيال ميديا بتحريض من بعض الأشخاص داخل الإدارة، مع أنه راجل محترم وليس أقل من أي مسؤول.”

وأضاف: “والدي هو من جدد عقدي مرتين مع الزمالك دون أن يتقاضى أي مقابل، وهو في الأصل وكيلي ومن حقه أن يحصل على عمولته، كان يمكنني التعاقد مع وكيل آخر يدفع له النادي، وأعطي الأموال لوالدي، لكنني لا ألجأ لهذه الأساليب. المشكلة الحقيقية هي السمسرة في صفقات أخرى.”

وتابع: “بعد كل جلسة تفاوض كنت أجد تفاصيلها منشورة على السوشيال ميديا، الفارق أن مرتضى منصور عندما قرر تجديد عقدي أرسل سيارة إلى المنيا ليأتي بوالدي، وقتها قلت لوالدي: سأوقّع على الرقم الذي يحدده النادي، لأن هناك تقدير في التعامل.”

واستطرد: “أنا اللاعب الوحيد في الزمالك الذي تعرض للسباب من الجمهور أربع مرات متتالية، وكل هذا بسبب الإدارة. وصلت إلى مرحلة أن الجمهور كان ينتظر انتهاء مباراة بتروجت ليهتف ضدي قائلًا: ‘روح يا زيزو’!”

وأكد: “الجمهور كان الشيء الجميل الوحيد الذي أعيشه في الزمالك، حتى هذه العلاقة الجميلة أفسدوها، مضيفا ليست مشكلتي المال، مشكلتي هي التقدير، لست أعلى لاعب أجرًا في الزمالك، سواء من المصريين أو الأجانب، ولا أقلل من أحد، ولا أنظر إلى ما يتقاضاه غيري.”

واختتم تصريحاته قائلًا: “مرّ عليّ سبعة مجالس إدارات في الزمالك، ولم أتمارض يومًا، ولم أتغيب عن التدريب، ولم أختلق الأعذار، حتى عندما خرج هشام نصر نائب الرئيس وقال إنني طلبت أكثر من 60 مليون جنيه، والله لم نتحدث في أرقام. وقتها كان الزمالك يفاوض نادي نيوم السعودي.”

تفاصيل المشادة بين ميدو وزيزو

قال مصدر داخل نادي الزمالك، إن مشادة وقعت بين أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط.

وخرج أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مران الفريق بعد 15 دقيقة فقط من انطلاقه.

وطلب ميدو من زيزو التحدث معه بشكل فردي إلا أن اللاعب رفض تماما الجلوس مع العالمي لتحدث بين الثنائي مشادة قبل أن يحتويها المتواجدين في محيط المران.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك: إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، قرر استبعاد أحمد سيد زيزو من مواجهة ستيلينبوش بعد التأكد من توقيعه للأهلي.

وتدرب أحمد سيد زيزو في مران اليوم بشكل منفرد في مران الزمالك، قبل أن يغادر المران بعد 15 دقيقة.

أول تعليق من الأهلي على بيان زيزو

و علق مصدر من داخل النادي الأهلي على بيان أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بشأن موقفه من الانضمام للأحمر وتجديد عقده مع الزمالك.

وقال المصدر إن صفقة زيزو تم حسمها لصالح الأهلي بعد الاتفاق على كافة التفاصيل، ولا يوجد أي تراجع من جميع الأطراف عن هذا الاتفاق، مؤكدا أن اللاعب سيكون في الأهلي فور انتهاء تعاقده مع الزمالك .

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع فريق الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي، بسبب المرور بالفترة الحرة قبل نهاية عقده رسميًا في الموسم الجديد.

وتواجد أحمد مصطفى زيزو اليوم داخل سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة من أجل إنهاء إجراءات تأشيرة لمرافقة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي (ناديه المنتظر) إلى كأس العالم للأندية.

وجاء ظهور زيزو بناء على طلب مسئولي الأهلي بشأن إنهاء الإجراءات والانترفيو داخل السفارة من أجل استخراج التأشيرة.

وقال مصدر داخل النادي الاهلي، إن ملف أحمد مصطفى تم حسمه بعد الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل التعاقدية وأيضا توقيع اللاعب على عقد تجاري مع الفريق يتضمن شرط جزائي يقترب من 3 مليون دولار حال التراجع عنه.

أضاف المصدر: زيزو سيكون لاعبا في الأهلي، وهناك تقديمة غير مسبوقة للاعب عبر منصات النادي بعد إعلان الأمر بشكل رسمي قريبا.

وأشار المصدر إلى أن أحمد مصطفي سيكون نجم الحملات الإعلانية للفريق في الموسم القادم، مؤكدا أن زيزو سيتصدر جميع الحملات الدعائية والإعلانية لفريق الكرة وتحديدا في كأس العالم للأندية.

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