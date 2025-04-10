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ثقافة وفنون

عودة عرض فيلم 6 أيام لعدد من السينمات

فيلم 6 أيام، فيتو
فيلم 6 أيام، فيتو

 أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "6 أيام"، إعادة الفيلم للسينمات من جديد، وذلك من خلال عرضين جديدين في عدد من دور العرض المحددة، أيام الجمعة والسبت 11 و12 أبريل الجاري، حفلة الساعة الـ 10 مساءً.

 تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟.

 

الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن السؤال “هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟”.

 

أبطال فيلم 6 أيام 

 فيلم 6 أيام  بطولة أحمد مالك وآية سماحة، ومن تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وإنتاج  هاني نجيب وأحمد فهمي.

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