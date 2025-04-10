الهدنة التجارية تنعش الأسواق، ارتفاع جديد لعملة Pi Network

Pi Network، واصل سعر Pi Network الارتفاع اليوم الخميس 10 أبريل 2025، حيث ارتفع سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 7.37%، ليسجل 0.5926 دولار.

وسط توجه المستثمرين للأصول الآمنة، بالتزامن مع إعلان ترامب تعليقا فوريا لمدة 90 يوما، جاء الارتفاع بالمؤشرات عالميا فى أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا فوريا لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية على العديد من الشركاء التجاريين.

قرارات ترامب - فيتو

تعليقا مؤقتا لمدة 90 يوما

أعلن ترامب تعليقا مؤقتا لمدة 90 يوما لكثير من الرسوم الجمركية الجديدة، إلا أنه رفع الرسوم على الصين إلى 125% بأثر فوري من 104% التي أُعلن عنها قبل ذلك ودخلت حيز التنفيذ في وقت سابق.

وجاء تعليق الرسوم الجمركية المضادة على عشرات الدول بعد أقل من 24 ساعة من دخولها حيز التنفيذ، ومع ذلك، أبقى البيت الأبيض على 10 % من الرسوم الجمركية الشاملة على جميع الواردات الأمريكية تقريبا.

وترصد "فيتو" سعر Pi Network بالدولار وفق آخر تحديث خلال السطور التالية:

اقرأ التالى: ارتفاع كبير في سعر عملة Pi Network مقابل الدولار

Pi Network - فيتو

مبادرة " Vote to List " واستبعاد عملة Pi Network

يواجه مشروع عملة Pi Network انتقادات متزايدة، حيث وصف أحد المستخدمين الوضع الحالي بأنه "الأصعب" منذ إطلاق المشروع في عام 2019، وسط تساؤلات حول جاهزية الفريق لإطلاق الشبكة الرئيسية المفتوحة.

كما استبعدت منصة بينانس مرة أخرى عملة Pi Network (PI) من جولتها الأخيرة ضمن مبادرة "Vote to List"، التي تتيح للمستخدمين التصويت لاختيار العملات الرقمية الجديدة التي سيتم إدراجها على المنصة.



وفي الجولة الحالية، اختارت بينانس 12 عملة رقمية، تشمل مشاريع متنوعة تعتمد على فائدة معينة، بينما غابت Pi Network للمرة الثانية على التوالي، بعدما تم استبعادها من الجولة الأولى في مارس الماضي، وأوضحت بينانس لاحقًا أنها ستركز على المشاريع المبنية على شبكة BNB، ما يستبعد Pi تلقائيًا من المشاركة.

Pi Network - فيتو

سعر Pi Network بالدولار اليوم

ارتفع سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة بنسبة 7.37%، ليسجل 0.5926 دولار.

توقعات بوصول Pi لــ 3 دولارات

يرى عدد من محللي العملات المشفرة أن Pi Coin قد تصل إلى مستوى 3 دولارات بحلول يونيو المقبل، في حال ترافقت التطورات الفنية الإيجابية مع خطوات من فريق "Pi Core"، مثل حرق جزء من العملة لتقليل المعروض.

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