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موعد امتحانات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل

طلاب المدارس
طلاب المدارس
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موعد امتحانات أبريل  2025، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب صفوف النقل خلال الفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات أبريل 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم عقد امتحانات شهر أبريل 2025، خلال الفترة من 22 لـ 30 أبريل المقبل لمدة 8 أيام وأنه من حق كل مديرية إجراء الامتحان أي وقت خلال الفترة المحددة.

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توجيه عاجل من التعليم بشأن امتحانات شهر أبريل

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيها مهما وعاجلا لجميع المديريات التعليمية بشأن امتحانات شهر أبريل لطلاب الصفوف النقل بالمدارس في مختلف محافظات الجمهورية.

امتحانات شهر أبريل لطلاب صفوف النقل 

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تجنب عقد امتحانات شهر أبريل خلال أعياد المسيحيين، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ المساواة واحترام المناسبات الدينية لجميع الطلاب، والالتزام الكامل بعدم تحديد أي اختبارات في أيام الأعياد الدينية للمسيحيين.

 

وكانت حالة من الجدل قد أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث المختلفة، بشأن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بشأن تأجيل امتحان شهر أبريل لطلاب صفوف النقل.

 

حقيقة تأجيل امتحان شهر أبريل لطلاب صفوف النقل

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم، حقيقة تأجيل امتحان شهر أبريل لطلاب صفوف النقل، مؤكدة أنه لم يصدر وزير التعليم أي قرارات بشأن تأجيل الامتحانات.

 

 

 

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