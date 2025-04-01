الثلاثاء 01 أبريل 2025
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موعد عقد امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب صفوف النقل

طلاب صفوف النقل،
طلاب صفوف النقل، فيتو
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حالة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث المختلفة، بشأن صدور قرار من وزارة التربية والتعليم بشأن تأجيل امتحان شهر أبريل لطلاب صفوف النقل.

 

حقيقة تأجيل امتحان شهر أبريل لطلاب صفوف النقل

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم، حقيقة تأجيل امتحان شهر أبريل لطلاب صفوف النقل، مؤكدة أنه لم يصدر وزير التعليم أي قرارات بشأن تأجيل الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم عقد الامتحانات خلال الفترة من 22 لـ 30 أبريل المقبل لمدة 8 أيام وأنه من حق كل مديرية تمتحن أي وقت خلال الفترة المحددة.

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أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية، بداية من يوم السبت الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٥ حتى يوم الجمعة الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٥، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر المبارك

وقد نص القرار على أن تكون إجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٥.

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