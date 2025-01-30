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مجانا، تعليم القاهرة تعلن نتيجة صفوف النقل إلكترونيا وهذا موعدها في المدارس

نتيجة صفوف النقل
نتيجة صفوف النقل بالقاهرة، فيتو
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة سنوات النقل للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٥/٢٠٢٤ من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، على الموقع الرسمى للمديرية مجانًا على الرابط الآتي: اضغط هنا وذلك مساء اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٣٠.

 

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84,2 %

وسوف تكون النتائج متاحة بجميع مدارس القاهرة اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٢/١.


موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة،  أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أن غالبية الإدارات التعليمية انتهت من تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية    

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو إنه جار تجميع النتيجة من الإدارات التعليمية لمراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مشيرا إلى أن النتيجة سوف تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة.


خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس


نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة فور ظهورها، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لبوابة المحافظة الإلكترونية على الرابط الآتي اضغط هنا.
 


ويتم اختيار المرحلة الإعدادية والصف الثالث الإعدادي وادخال الاسم والرقم القومي.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس


وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة


مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

 

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