الثلاثاء 11 مارس 2025
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أخبار مصر

مؤسس "أمهات مصر" تستعرض آراء أولياء الأمور علي جدول امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2025
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استطلعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، آراء وتعليقات وملاحظات العديد من أولياء أمور طلاب الشهادة الثانوية العامة، عقب اعتماد جدول الامتحانات من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء.

مؤسس "أمهات مصر" تعرض آراء وملاحظات أولياء الأمور علي جدول امتحانات الثانوية العامة

وقالت عبير أحمد، في تصريحات صحفية، إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الذي اعتمده الوزير بشكل عام جيد، حيث بدأ الجدول بأداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وهو ما يقلل الرهبة والقلق لدي الطلاب من بداية الامتحانات، بالإضافة إلي أن هناك فترة زمنية معقولة بين معظم الامتحانات وهي 3 أيام، أما آخر امتحان بالنسبة للعلمي علوم والأدبي، الأحياء والإحصاء يوجد أسبوع تقريبا قبلها.

مؤسس "أمهات مصر" تستطلع رأي أولياء الأمور علي جدول امتحانات الثانوية العامة

وتابعت: علمي رياضة بين امتحان الرياضة البحته والرياضة التطبيقية 3 أيام فقط، وشكاوي من الطلاب أن الامتحانات ساعتين فقط، وأولياء الأمور يطالبون بتعديل مواعيد علمى رياضة ويكون الوقت كافى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

وتفاعل أولياء أمور الطلاب علي صفحة اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "الحمد لله الفرق بين مواعيد الامتحانات مناسب والترتيب كمان كويس جدا"، بينما ذكرت ولي أمر أخري: "بالنجاح والتوفيق، بس ليه وقت الرياضة ساعتين والوقت مش بيكفى الطلبة ودى كانت شكوى فى السنين اللى فاتت".

واستكملت ولي أمر: "جدول مضغوط وفترات قليلة بين المواد، الله المستعان ربنا معاهم ويوفقهم اللهم آمين"، وتابعت أخري: "مش حلو الجدول، المواد الصعبة قبلهم تلات أيام، والإحصاء أسبوع، طيب كان خلي التاريخ قبله أسبوع".

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم

ومن جانبها، وجهت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، حديثها للطلاب، قائله: "أبطال الثانوية العامة، خلاص الجدول نزل والعد التنازلي بدأ! دلوقتي أهم حاجة تنظم وقتك كويس، تركز على اللي محتاج تقويه، وتراجع أول بأول. حلّ امتحانات كتير عشان تتعود على طريقة الأسئلة وتعرف تدير وقتك صح. وكمان متنساش ترتاح وتنام كويس عشان مخك يفضل شغال بأفضل شكل. شد حيلك، وربنا معاك".

 

 

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