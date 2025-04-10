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وفد فرنسي يُبدي إعجابه بإمكانات الأكاديمية العربية في أبي قير

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

 استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية  في مقرها الرئيسي بأبي قير، وفدًا رفيع المستوى من جامعة ليتورال كوت دي أوبال الفرنسية (ULCO).

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وتأتي هذه الزيارة في أعقاب مشاركة الوفد في فعاليات الملتقى المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي استضافته القاهرة مؤخرًا، وتستهدف بشكل أساسي تفعيل بنود بروتوكول التعاون الأكاديمي المشترك الذي تم توقيعه بين الجانبين على هامش الملتقى.

وترأس الوفد الفرنسي الزائر  الدكتور أدموند أبي عاد، رئيس جامعة ليتورال كوت دي أوبال، ورافقه  الدكتور رشيد عمارة، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، حيث  عبر الوفد عن سعادته بهذه الزيارة التي أتاحت لهم فرصة الاطلاع عن كثب على الإمكانات الأكاديمية والتكنولوجية والبحثية المتقدمة التي تحتضنها الأكاديمية العربية.

وكان في استقبال الوفد نيابة عن رئيس الأكاديمية،  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج،  الدكتور ياسر السنباطي، نائب رئيس الأكاديمية للتعليم وشؤون الطلاب، الذي رحب بالضيوف،وأكد على أهمية هذه الزيارة كنقطة انطلاق لشراكة مثمرة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين المؤسستين العريقتين.

و رافق الوفد خلال جولته في أروقة الأكاديمية  الدكتور كريم طنبل، عميد البحث العلمي للشؤون البحرية حيث شملت الجولة زيارة عدد من أبرز المرافق التعليمية والتدريبية.

واستمع الوفد إلى شرح حول إمكانات مركز القبة السماوية  وما تقدمه من مواد تعليمية تفاعلية في مجالات العلوم والفضاء، بالإضافة إلى مشاهدة فيلم تعريفي شامل استعرض كليات الأكاديمية المتنوعة ومنشآتها البحثية والتكنولوجية والتخصصات الأكاديمية التي تطرحها.

كما أبدى الوفد الفرنسي اهتمامًا بمجمع المحاكيات المتكامل، الذي يُعد من أكبر مراكز المحاكاة البحرية في المنطقة، واطلعوا على أنظمة التدريب المتقدمة التي يوفرها في مجالات الملاحة، وإدارة الموانئ، وتشغيل السفن، وإدارة الكوارث.

كما شملت الجولة أيضًا زيارة لكلية الصيدلة وما تضمه من معامل تعليمية وبحثية حديثة تخدم برامج تعليمية ذات جودة واعتماد أكاديمي رفيع.

وأعرب أعضاء الوفد الفرنسي عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من تجهيزات متطورة وبيئة تعليمية متكاملة، مشيدين بالدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وتحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية والابتكار.

ويشار إلى أن هذه الزيارة خطوة هامة على طريق تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الأكاديمية العربية وجامعة ليتورال كوت دي أوبال الفرنسية، والتي تتضمن بنودًا للتعاون في البرامج الأكاديمية المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمشاركة في مشاريع بحثية رائدة في مجالات حيوية تشمل النقل البحري، والصيدلة، والإدارة، والابتكار التكنولوجي.

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الأكاديمية العربية للعلوم بالاسكندرية المصري الفرنسي

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