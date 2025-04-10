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حوادث

"تعالي نلعب سوا"، جملة تحولت إلى كابوس لطفلة بالمرج بعد اعتداء خالها عليها

هتك عرض طفلة، فيتو
هتك عرض طفلة، فيتو

تحولت لعبة إلى جريمة بشعة في منطقة المرج، بعد أن اعتدى خال على ابنة شقيقته الطفلة ذات السبع سنوات، مستغلًا غياب أسرتها عن المنزل.

 الواقعة كشفتها الطفلة الصغيرة لأمها، لتنطلق بعدها الأجهزة الأمنية لضبط الجاني وتقديمه للعدالة.

اللعبة التي تحولت إلى جريمة

بحسب أقوال الطفلة أمام نيابة المرج، كان خالها ينتظر خروج أهلها من الشقة، ثم يدعوها للعب تحت ذريعة "تعالي نلعب سوا"، ليتحول اللعب إلى اعتداء جنسي، وذكرت الضحية الصغيرة أنه كان يلمس أجزاء حساسة من جسدها ويجبرها على لمسه، في مشاهد مرعبة تكررت أكثر من مرة.

عندما لاحظت الأم تغيرات في سلوك ابنتها، سألتها لتفاجأ بالاعتراف الصادم، وبمجرد مواجهة المتهم، أنكر التهمة وفرّ هاربًا، مما دفع الأسرة إلى التوجه فورًا إلى قسم شرطة المرج لتقديم بلاغ ضد الخال المتهم.

بعد تلقي البلاغ، تحركت قوة أمنية من مباحث المرج، وتمكنت من ضبط المتهم، وهو شقيق والدة الطفلة، في وقت قصير وتحرر المحضر اللازم، وانتقلت القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وبدأت في جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود.

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منطقة المرج نيابة المرج قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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