أبرزها منح متبرع البلازما 200 جنيه، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في أعداها 14 (مكرر)، و14 مكرر (أ)، الصادرين في 6 أبريل 2025، 4 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أبرزها منح المتبرع بالبلازما مبلغ لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 200 جنيه، مقابل ما تحمله من نفقات فى سبيل تبرعه.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

- قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 20 لسنة 2025، بالترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة، فئة الخمسة وعشرون جنيهًا، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضى للمجلس القومى للمرأة.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1134 لسنة 2025، بشأن استبدال نص المادة (25) من اللائحة التنفيذية ل قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بالنص الآتى: "يمنح المتبرع عوضًا مقابل ما تحمله من نفقات فى سبيل تبرعه، وفقا للقواعد الآتية: 1 - مبلغ لا يقل عن (50) جنيهًا، ولا يزيد على (200) جنيه مقابل نفقات الانتقال.2 - مبلغ لا يقل عن (50) جنيها ولا يزيد على (200) جنيه مقابل التغذية.3 - مبلغ يساوى 1/30 من قيمة الحد الأدنى لإجمالى الأجر المقرر بالدولة للموظف/ العامل.4 - مبلغ لا يقل عن (50) جنيها ولا يزيد على (100) جنيه مقابل أى نفقات أخرى يتحملها المتبرع.على ألا تزيد الحدود القصوى المبينة في البنود (1، 2، 4) بمقدار 10% سنويًا".



- قرار رئيس مجلـس الوزراء رقـم 1146 لسنـة 2025، بالموافقة على تحويل فصول الهندسة للبنات بقنا، التابعة لكلية الهندسة للبنين بقنا، جامعة الأزهر إلى كلية مستقلة باسم "كلية الهندسة للبنات بقنا" تتبع فرع جامعة الأزهر بالوجه القبلى.

- قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقم 1149 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 328 لسنة 2018، بشأن إنشاء اللجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم.

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