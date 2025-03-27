الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13، الصادر في 27 مارس 2025، 9 قرارات جديدة اليوم الخميس لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على أراضي لتنفيذ بعض المشروعات، وإسقاط الجنسية المصرية عن 5 مصريين لالتحاقهم بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية. 

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 584 لسنة 2025، بشأن اعتبار مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط، من أعمال المنفعة العامة.
ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية.
-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 593 لسنة 2025، باعتبار مشروع إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان المرازيق بمركز البدرشين محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.
ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية.
-و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 594 لسنة 2025، باعتبار مشروع إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان أبو النمرس بمحافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.
ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية.
-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 669 لسنة 2025، بشأن إضافة الخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة بهذا القرار، إلى الخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة، والذي يقضى باعتبار مشروع إنشاء المحور الحر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية من أعمال المنفعة العامة.
-و قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد صالح محمد خير، من مواليد القاهرة، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
-وقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن محمود سويلم سالم سويلم، من مواليد الإسماعيلية،  وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
-وقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد دسوقى بسيونى أحمد، من مواليد القاهرة، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
-وقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد عصام محمد محمد عمارة، من مواليد السعودية، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.
- وقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عمر نادي علي صبره، من مواليد القاهرة، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.    


 

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرارات جديدة اليوم لرئيس الوزراء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الجريدة الرسمية أعمال المنفعة العامة اسقاط الجنسية المصرية اجراءات اسقاط الجنسية المصرية

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

3664 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الخميس 27-3-2025 ببداية التعاملات

ذروة الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع مقلق في 5 أصناف منها الطماطم والبصل قبل العيد

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 27 مارس 2025

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

حالة الطقس اليوم، تحذير عاجل من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

منوعات

المزيد

طفل يتسلل عبر سياج البيت الأبيض والخدمة السرية تعترضه (فيديو)

مأساة في تورينو، غرق حافلة سياحية في نهر بو (فيديو)

مقابل تيك توك، ترامب يعرض "صفقة" على الصين

معظمها دول عربية، كوريا الجنوبية تطبق فحصا صحيا صارما للقادمين من 18 دولة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس 27-3-2025

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العيدية في المنام وعلاقته بالفرح والسرور

حدث في 27 رمضان، رحيل الزعيم أحمد عرابي عن 70 عامًا بعد صراع مع المرض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية