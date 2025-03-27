رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 13، الصادر في 27 مارس 2025، 9 قرارات جديدة اليوم الخميس لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على أراضي لتنفيذ بعض المشروعات، وإسقاط الجنسية المصرية عن 5 مصريين لالتحاقهم بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 584 لسنة 2025، بشأن اعتبار مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط، من أعمال المنفعة العامة.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 593 لسنة 2025، باعتبار مشروع إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان المرازيق بمركز البدرشين محافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية.

-و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 594 لسنة 2025، باعتبار مشروع إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان أبو النمرس بمحافظة الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 669 لسنة 2025، بشأن إضافة الخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة بهذا القرار، إلى الخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة، والذي يقضى باعتبار مشروع إنشاء المحور الحر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من بنها حتى ميت غمر فى نطاق محافظتى القليوبية والدقهلية من أعمال المنفعة العامة.

-و قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد صالح محمد خير، من مواليد القاهرة، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

-وقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن محمود سويلم سالم سويلم، من مواليد الإسماعيلية، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

-وقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد محمد دسوقى بسيونى أحمد، من مواليد القاهرة، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

-وقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن محمد عصام محمد محمد عمارة، من مواليد السعودية، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

- وقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن عمر نادي علي صبره، من مواليد القاهرة، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.





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