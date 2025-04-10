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رياضة

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

ضرب فريق بيراميدز موعدا مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي  فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل أورلاندو مع مولودية الجزائر  دون أهداف في جنوب أفريقيا امس الاربعاء ليستفيد القراصنة من الفوز ذهابا بهدف دون رد ويتأهل لنصف النهائي باجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس في نصف نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين  بيراميدز وأورلاندو بيراتس يوم 18 أو 19 أبريل الجاري على أرضية ملعب أورلاندو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أو 26 أبريل الجاري.

 

تأهل بيراميدز الي نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لاول مرة في تاريخه على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

 

وأسدل الستار على منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تأهل أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي على حساب مولودية الجزائر اليوم الأربعاء.

وأكمل أورلاندو المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا بعد صعود الأهلي على حساب الهلال السوداني في ربع النهائي بهدفين دون رد بمجموع المواجهتين.
وصعد بيراميدز  لأول مرة في تاريخه على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 3-4 بمجموع المباراتين.

وتأهل ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي على حساب الترجي التونسي وصيف النسخة الماضية بعد الفوز بهدف دون رد بمجموع المباراتين.

مباريات نهائي دوري الابطال

وتقام منافسات نصف النهائي بنظام خروج المغلوب بجولتي الذهاب والإياب، حيث يستقبل صن داونز منافسه الأهلي كما يستضيف أورلاندو منافسه بيراميدز أحد يومي 18 و19 أبريل الجاري.

وتقام جولة الإياب في مصر أحد يومي 25 و26 من الشهر ذاته.

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