كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن ادعاء بسرقة هاتف محمول من داخل إحدى الصيدليات بمحافظة الغربية.

الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو لسرقة هاتف محمول من صيدلية بالغربية

وتبين من خلال الفحص أن السيدة صاحبة البلاغ تقدمت بتاريخ 1 أبريل الجاري إلى مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية، حيث أفادت بأنها أثناء تواجدها في الصيدلية محل عملها، قام أحد الأشخاص بشراء الأدوية ثم سرق هاتفها المحمول بأسلوب "المغافلة" وفر هاربًا.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل له معلومات جنائية ومقيم في محافظة الدقهلية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتمكن من إرشاد القوات إلى مكان الهاتف المسروق، الذي تم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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