مصرع زعيم تشكيل عصابي وضبط 3 آخرين من تجار المواد المخدرة بسوهاج

لقي زعيم تشكيل عصابي مصرعه وضبط 3 آخرين من تجار المواد المخدرة عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج.

المتهمين بادارة بؤرة إجرامية

وكانت معلومات وردت لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، تفيد بوجود التشكيل العصابي في دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات، تم اقتحام مكان العناصر الإجرامية بالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام - الأمن المركزي)، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات.

وأسفر التعامل مع العناصر الإجرامية عن مصرع زعيم التشكيل الإجرامي، وضبط باقي العناصر الثلاثة، حيث عُثر بحوزتهم على 10 كيلو جرام من مخدر الآيس، بالإضافة إلى بندقية آلية وفرد محلي. تُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 5.5 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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